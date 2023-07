Start-up budowlany podsumowuje rok działalności

900 firm korzysta z usług platformy i aplikacji do zamawiania kruszyw Schüttflix.

Ponad 900 firm dołączyło do sieci Schüttflix w pierwszym roku działalności w Polsce.

Za pośrednictwem platformy logistycznej Schüttflix zrealizowano już ponad 300 projektów.

Nową funkcjonalnością w aplikacji jest OCR, czyli automatyczne rozpoznawanie pisma, usprawniające wprowadzanie dokumentów.

W czerwcu minął rok od rozpoczęcia działalności platformy Schüttflix w Polsce. Z platformy logistycznej i aplikacji do zamawiania kruszyw korzysta już ponad 900 podmiotów - producentów kruszyw, przewoźników i odbiorców - firm budowlanych i generalnych wykonawców. W tym czasie firma zrealizowała ponad 300 projektów, zarówno niewielkich - na kilkanaście transportów, jak i dużych, obejmujących ponad 1000 dostaw. Firma rozpoczęła również realizację transportów koleją.

Szybciej niż w rodzimych Niemczech w analogicznym okresie

Wyniki firmy podsumowuje szef polskiego oddziału Schüttflix Michał Szkudlarek.

- Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tempem rozwoju na polskim rynku - platforma w ciągu 12 miesięcy rozwinęła się szybciej niż podczas debiutu start-upu w rodzimych Niemczech w analogicznym okresie. Udało nam się przekonać uczestników rynku, że nasze usługi są dopełnieniem ich działalności i nie wchodzimy w tradycyjne dziedziny ich biznesów, ale wykorzystujemy narzędzia cyfrowe do łączenia dostawców z odbiorcami, do optymalizacji zamówień i transportów. A uproszczenie ofertowania i składania zamówień plus oszczędność pieniędzy to jest przecież to, co Polacy lubią i cenią najbardziej - mówi.

Po wejściu na polski rynek firma ustanowiła również centralę operacyjną w Warszawie, której zadaniem jest czuwanie nad płynną realizacją zamówień.

- Oczywiście Schüttflix to nie tylko bezosobowa aplikacja, ale też zespół specjalistów, którzy w czasie rzeczywistym monitorują przebieg zleceń na cyfrowej platformie i są dostępni, gdy nasi partnerzy potrzebują dodatkowego wsparcia - mówi Rafał Klasa, nadzorujący prace warszawskiej centrali operacyjnej.

- Naszym celem jest ciągły rozwój. Udaje nam się to od początku naszej działalności w Polsce - pomimo trudnego otoczenia rynkowego i niepewnych łańcuchów dostaw udało nam się postawić nasz biznes na mocnych podstawach. To pokazuje, jak ważna jest cyfryzacja dla branży budowlanej w Polsce, szczególnie w trudnych czasach - podsumowuje pierwszy rok na polskim rynku Christian Hülsewig, CEO Schüttflix.

Możliwość automatycznego sczytywania dokumentów

Start-up inwestuje również nieprzerwanie w rozwój swojego narzędzia - platformy i aplikacji, wprowadzając nowe usługi i funkcjonalności. Ostatnią innowacją, dostępną również w Polsce, jest możliwość automatycznego sczytywania dokumentów WZ dzięki dodatkowej funkcji OCR, czyli funkcji optycznego rozpoznawania pisma.

- To narzędzie pozwala łatwo zintegrować konwencjonalnie utworzone dokumenty z cyfrowym procesem Schüttflix i eliminuje irytującą papierkową robotę. Dzięki funkcji image-to-text kierowca ciężarówki musi jedynie wybrać opcję skanowania w aplikacji Schüttflix na smartfonie i zrobić zdjęcie dokumentu WZ, a wszystkie istotne informacje, liczby i dane są automatycznie odczytywane i digitalizowane - wyjaśnia Michał Szkudlarek.

