Strabag buduje Via Carpatię w kierunku Słowacji. Za 479 mln zł

We wtorek, 10 października, zainaugurowano budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla o długości przeszło 10 km. Pierwsi kierowcy nową trasą pojadą w 2025 r. Wartość umowy to ok. 479 mln zł.

Budowę odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla rozpoczęto symbolicznym wbiciem łopaty.

- Rozpoczynamy dzisiaj budowę kolejnego odcinka Via Carpatii, Miejsce Piastowe - Dukla. Dla Podkarpacia to droga do nowoczesności, dla Polski to droga do rozwoju, a dla Europy Środkowej droga do bezpieczeństwa i stabilności Obecnie trwa największy w historii program inwestycyjny w polską infrastrukturę i chcemy, aby było tak nadal - podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

10,1 km z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach

W ramach inwestycji Strabag wybuduje nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie Dukli, który połączy drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska (nr 1956R).

Wychodząc naprzeciw wnioskom zgłoszonym przez władze samorządowe, rozwiązania projektowe węzła (węzeł typu karo) umożliwiają późniejsze włączenie do niego nie tylko drogi krajowej i drogi powiatowej, ale także drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla.

Strabag zbuduje 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej (trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty), przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych. Droga zostanie wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska.

Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. Wybudowane zostaną również dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na wysokości miejscowości Równe.

Złożona budowa geologiczna, eksploatacja ropy naftowej

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe – Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej.

Ponadto przebiega on przez teren i obszar górniczy Bóbrka – Równe I, o intensywnej swego czasu eksploatacji ropy naftowej metodą otworową (i potencjalnie za pomocą tzw. kopanek).

Odcinek realizowany jest w systemie projektuj i buduj. Wartość umowy to 478 907 636,94 zł.