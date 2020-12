Strabag dokończy Zakopiankę

GDDKiA podpisała umowę na kontynuację budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa, czyli popularnej Zakopianki, z firmą Strabag Infrastruktura Południe. Inwestycja warta ponad 74,5 mln zł ma być ukończona w listopadzie 2021 r.

"W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Strabag zadeklarowali, że po załatwieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowywać do rozpoczęcia robót. Same roboty zgodnie z umową mają się wprawdzie rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego, który trwa do 15 marca, jednak firma chce rozpocząć prace wcześniej, jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne" - poinformowała we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.



Według podpisanej nowej umowy, Strabag Infrastruktura Południe wykona prace naprawcze, dokończy budowę prawej jezdni odcinka Lubień - Naprawa o długości ok. 7,6 km, wybuduje miejsca obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów oraz niezbędną infrastrukturę.

Na tym samym odcinku inny wykonawca, firma TBM, buduje w Lubniu estakadę. Koszt tych prac został wyceniony na pond 42 mln zł.