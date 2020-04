Strabag ma kontrakt na budowę obwodnicy za prawie 112 mln zł

Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych pierwszego fragmentu zachodniej obwodnicy Zielonek k. Krakowa. Inwestycję zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe za prawie 111,6 mln zł.

Przetarg na fragment tzw. trasy wolbromskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 realizowały wspólnie Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. W przyszłości trasa ta będzie miała połączenie z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa (POK).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zachodniej obwodnicy Zielonek. Pierwsze zadanie obejmuje odcinek od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera, a drugie dotyczy odcinka od granicy Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa. Wybrana firma zadeklarowała wykonanie tej inwestycji do połowy 2023 r.

Obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy G o długości ok. 2,2 km. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W lutym tego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę dotyczącą wykonania projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym ZRID), pozwalających na budowę drugiego fragmentu zachodniej obwodnicy Zielonek - od węzła z Północną Obwodnica Krakowa w Zielonkach do skrzyżowania z ulicą Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach w gminie Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794. Zadanie ma być wykonane w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy. Potem zostanie wyłoniony wykonawca tej inwestycji.