Strabag najtańszy do budowy obwodnicy

Dwie oferty wpłynęły w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zachodniej obwodnicy Zielonek k. Krakowa. Tańszą ofertę, prawie za 111,2 mln zł, przedstawiła firma Strabag Infrastruktura Południe.

Druga oferta - Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie - opiewa na 138,4 mln zł. Obie firmy zadeklarowały wykonanie zamówienia do 30 czerwca 2023 roku i przedstawiły 84-miesięczną gwarancję na wykonane prace.

Przetarg na fragment tzw. trasy wolbromskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 ogłosiły wspólnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. W przyszłości trasa ta będzie miała połączenie z projektowaną Północną Obwodnicą Krakowa (POK).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa zachodniej obwodnicy Zielonek. Pierwsze zadanie obejmuje odcinek od ul. Pachońskiego do granicy miasta Krakowa wraz z łącznikiem do ul. Glogera z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera, a drugie dotyczy odcinka od granicy Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa.

Obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy G o długości ok. 2,2 km. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.