Strabag najtańszy w przetargu na kolejny odcinek autostrady A18

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała pięć ofert w przetargu na przebudowę kolejnego, ponad 11-kilometrowego, odcinka trasy A18 - od granicy z Niemcami do dwóch kilometrów za węzłem Żary Zachód w kierunku Wrocławia. Najtańszą złożył Strabag Infrastruktura Południe.

Budżet zamawiającego ustalono na 172,96 mln zł brutto, a najtańszą ofertę złożył Strabag Infrastruktura Południe - opiewa ona 180,51 mln zł brutto.

Pozostali oferenci to (ceny brutto): Porr (185,87 mln zł), Budimex (190,87 mln zł), konsorcjum Max Boegl Polska, Max Boegl Stiftung (195,30 mln zł) i konsorcjum Mirbud, PBDiM Kobylarnia (207,83 mln zł).

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę trasy A18 od granicy państwa do miejsca oddalonego o dwa kilometry od węzła Żary Zachód.

W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania DK18 do parametrów przyszłej autostrady A18. W 2006 r. oddano do użytku nową, równoległą jezdnię północną, ale kierowcy wjeżdżający do Polski mają wciąż do pokonania „najdłuższe schody Europy”.



DK18 zlokalizowana jest w trzecim drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.