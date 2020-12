Strabag nawet w pandemii innowacjom nie odpuści

Im czasy są trudniejsze, tym więcej powinniśmy wydawać na badania i rozwój, bo od tego zależy nasza konkurencyjność - przekonuje w rozmowie z portalem WNP.PL zarząd budowlanej grupy Strabag w Polsce. Choć wskazuje, że po innowacyjne rozwiązania łatwiej sięgać klientom prywatnym, to jednak w sektorze publicznym też mnożą się przykłady rozwiązań wypracowanych przez koncern.

Technologie i środowisko

Drogi na długie lata

Świecić przykładem

Grupa prowadzi pierwsze w Polsce tego typu pilotaże przy budowie ok. 8-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 w okolicach Janowa Lubelskiego oraz na budowie autostrady A1 - na węźle Radomsko. Polega to m.in. na wykonaniu modelu 3D drogi, skąd dane przekazywane są do maszyn budujących za pomocą systemu nadajników GPS. Tak, aby prace były prowadzone zgodnie z założeniami projektowymi.Jednocześnie informacje o postępach prac przekazywane są bezpośrednio do modelu 3D i na tej podstawie dokonywana jest ocena ich zaawansowania. Dodatkowo określane są kwestie logistyczne związane dostawami materiałów budowlanych oraz zarządzaniem zapotrzebowaniem na budowlane maszyny.- BIM to przyszłość budownictwa. Zasady te pozwalają zoptymalizować inwestycje nie tylko pod względem projektowania czy planowania kosztów. Zapewniają także lepszą organizację pracy, mają pozytywny wpływ na logistykę budowy oraz na późniejszy etap związany z utrzymaniem inwestycji - stwierdził Wójcik.Dodał, że Strabag prowadzi także projekty zgodnie z koncepcją zarządzania opartą na LEAN, czyli tzw. szczupłym zarządzaniu. Jednym z narzędzi LEAN używanych na budowach tej firmy jest system umożliwiający wizualizację zaplanowanego ciągu prac na najbliższe tygodnie.Dzięki temu wszyscy pracownicy budowlani grupy, a także współpracujące z nią firmy mają aktualne informacje o wiążących terminach i ewentualnym następstwie braku koordynacji.Strabag podkreśla, że - wykorzystując narzędzia LEAN - skrócił czas budowy jednego z obiektów o ok. 10 proc. LEAN pozwala również zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a także pulę wytworzonych na budowie odpadów.Ponadto na inwestycjach Strabaga stosuje się drony oraz samoloty bezzałogowe, które umożliwiają nadzorowanie postępu prac oraz prowadzenie obmiaru terenu czy zgromadzonego materiału budowlanego - dopowiadają menedżerowie firmy.Wójcik pozytywnie ocenia zmiany prawne dotyczące wykorzystania destruktu drogowego.Zobacz też: Destrukt asfaltowy przejdzie od odpadu do materiału Dodał jednak, że w kwestii recyklingu w drogownictwie i kolejnictwie wciąż zostało bardzo wiele do zrobienia. Konieczne jest m.in. większe wykorzystanie mieszanek popiołowo-żużlowych.Natomiast w przypadku samego destruktu asfaltowego trzeba zauważyć, że jest on coraz lepszej jakości, ponieważ obecnie remontujemy drogi, które budowano kilkanaście lat temu.- Destrukt pozyskiwany z frezowania warstw wiążących czy ścieralnych może służyć do produkcji mas mineralno-asfaltowych, a nie tylko być zamiennikiem kruszyw. Jeśli chcemy budować taniej i przy tym z dbałością o środowisko, to ponowne wykorzystanie odpadów w procesach budowlanych jest niezwykle istotne - podkreślił Wójcik.Obecnie Strabag prowadzi prace badawcze związane z modyfikacją mieszanek asfaltowych granulatem gumowym ze zużytych opon. Grupa testowała takie rozwiązania przy kontraktach dotyczących budowy drogi ekspresowej S6, a także przy rozbudowie autostradowej obwodnicy Poznania czy Trasy Nowohuckiej w Krakowie.Dzięki dodaniu do asfaltu gumy ze starych opon nawierzchnia jest bardziej wytrzymała i odporna na powstawanie kolein latem oraz spękań w okresie zimowym. Zawartość gumy w mieszance asfaltowej przy kontakcie z oponą skraca drogę hamowania o 25 proc. Samochody osiągają lepszą przyczepność do podłoża.- Zbieramy też doświadczenia związane z długowiecznymi nawierzchniami asfaltowymi. Taki odcinek wybudowaliśmy w ramach kontraktu związanego z budową drogi ekspresowej S8 od węzła Opacz do węzła Nadarzyn - wskazał Wójcik.Dodał, że ideą tych rozwiązań jest stosowanie szczególnie wytrzymałych nawierzchni w miejscach o dużym natężeniu ruchu.Pierwsza w Polsce długowieczna nawierzchnia asfaltowa została wybudowana przez Strabag w latach 2013-2015 na bardzo obciążonej ruchem trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Krakowa i Katowic.Pierwotnym założeniem dla tej drogi było wykonanie standardowej konstrukcji nawierzchni o trwałości do 20 lat. Strabag, korzystając z formuły „zaprojektuj i wybuduj”, zaproponował GDDKiA inne rozwiązanie: konstrukcję długowieczną, zaprojektowaną na 50 lat eksploatacji.Spółka zadeklarowała też rekordowy, 18-letni okres gwarancji dla nawierzchni. Zazwyczaj GDDKiA wymaga w przetargach, aby wynosiła ona od 5 do 10 lat.Jak wyjaśnia Strabag, w przeciwieństwie do tradycyjnego układu warstw asfaltowych, nawierzchnia długowieczna zakłada wykonanie mocnego trzonu konstrukcji.Jest nim gruba warstwa wiążąca z mieszanki o wysokim module sztywności, leżąca na cienkiej podbudowie w formie elastycznej warstwy „antyzmęczeniowej”, czyli odpornej na działanie powtarzających się obciążeń.Strabag zapewnia, że utrzymanie nawierzchni o takim układzie warstw sprowadza się praktycznie do „kosmetycznych” poprawek i regularnego odnawiania tylko ostatniej, górnej warstwy ścieralnej.W przypadku tradycyjnej konstrukcji nawierzchni najgrubszą warstwą jest podbudowa związana, która najczęściej jest zbudowana z gorszej jakości materiałów niż warstwa ścieralna czy wiążąca.A przecież to właśnie warstwa podbudowy pozostaje najważniejszym elementem konstrukcji, który zapewnia wysoką trwałość. W niej to powstają największe naprężenia generowane przez pojazdy, więc również tam rozpoczyna się degradacja nawierzchni.- GDDKiA dopuszcza możliwość implementacji innowacji, co pozwala rozwijać tego typu projekty badawcze. Inny przykład to wykorzystanie materiałów kompozytowych do zbrojenia betonu na budowanym obecnie odcinku drogi S7 w kierunku Gdańska - powiedział Wójcik.Wcześniej Strabag zrealizował już stumetrowy, eksperymentalny odcinek nawierzchni betonowej zbrojonej prętami z włókna szklanego. Powstał w maju 2019 r. przy autostradzie A1 na MOP Starcza Wschód, 20 km na południe od Częstochowy.To pierwsza taka realizacja w Europie. Dzięki zamontowanym czujnikom, można prześledzić, jak zachowuje się beton przy współpracy z tego typu zbrojeniem.Innowacje mogą być również efektowne wizualnie. Jak przypomniał Wojciech Trojanowski, przed laty w okolicach Lidzbarka Warmińskiego Strabag wykonał odcinek drogi rowerowej z pierwszą w Polsce świecącą nawierzchnią.- Do jej budowy wykorzystaliśmy mieszankę asfaltową wzbogaconą luminoforami. Rozwiązanie to jest niezwykle spektakularne i widowiskowe, jednocześnie ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Jednak jego koszt jest wciąż na tyle wysoki, że trudno o szersze upowszechnienie takich rozwiązań nawierzchni - zarówno w kraju, jak i poza jego granicami - przyznał Trojanowski.Nawierzchnie luminescencyjne nadają się do zastosowania w miejscach, w których nie ma możliwości zainstalowania oświetlenia elektrycznego lub jego doprowadzenie jest nieekonomiczne.Mogą to być nie tylko drogi rowerowe, ale też m.in. chodniki, place czy parkingi. Najlepszy efekt świetlny, poza niebieskim, dają kolory turkusowy oraz żółto-zielony.Zobacz też: Strabag celuje w 5 mld zł. Drugie tyle ma w portfelu zleceń