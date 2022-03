Strabag odcina się od rosyjskiego oligarchy

Zarząd Strabag złożył jasną deklarację o zaniechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do rosyjskiego akcjonariusza. Oznacza to, że nie otrzyma on ani jednego euro z tytułu posiadania mniejszościowego pakietu akcji w spółce. Zarząd Strabagu podjął również decyzję o zakończeniu aktywności biznesowej Grupy na terenie Rosji. Główny austriacki akcjonariusz spółki podjął próbę odkupienia rosyjskich udziałów – piszą w liście otwartym członkowie zarządu Strabagu Wojciech Trojanowski oraz Waldemar Wójcik.

Zdaniem autorów listu, w tekście zabrakło pełnego kontekstu prawnego dotyczącego wpływu tej sytuacji na relacje biznesowe i opisu zagrożeń, jakie może wywołać publikacja.

Dobrą - ich zdaniem - ilustracją tego problemu jest kwestia budowy Baltic Pipe.

Zwracają uwagę, że Strabag oraz jego główny austriacki akcjonariusz zrobiły wszystko, co jest prawnie możliwe, w celu ograniczenia wpływu rosyjskiego akcjonariatu.

Baltic Pipe

Oligarcha nie dostanie dywidendy

