Strabag oraz Intercor wybudują A2 za ponad miliard złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę ostatnich dwóch odcinków autostrady A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. Kontrakty o łącznej wartości ponad miliarda złotych zrealizują Strabag oraz Intercor.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

A2 - umowa Intercor

A2 idzie na wschód

12,5-kilometrowy fragment od węzła Łukowisko do rejonu miejscowości Swory ma go wybudować Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.- Umowa o wartości prawie 370 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 33 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej w formie złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID przewidziane zostało na grudzień 2021 r. - podała GDDKiA.- Po jej uzyskaniu do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 16 grudnia do 15 marca. Szacowany termin zakończenia wszystkich prac to koniec 2024 r. - dodała.Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 12,5 km autostrady o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu.- Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej wykonawca określi, jaki zastosuje rodzaj nawierzchni - betonową czy bitumiczną - wskazała GDDKiA.GDDKiA przypomniała, że w sierpniu 2020 r. oddała do ruchu ponad 15 km A2 pomiędzy węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego.Wiosną 2020 r. podpisane zostały umowy na dwa kolejne odcinki autostrady pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 r.Z kolei pod koniec stycznia tego roku podpisana została umowa na ostatni odcinek autostrady pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów. Planowany termin zakończenia prac przewidziany został latem 2024 r.- 1 kwietnia br. podpisaliśmy umowy na dwa fragmenty A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej: rejon miejscowości Malinowiec-węzeł Łukowisko oraz rejon miejscowości Swory-węzeł Biała Podlaska - wskazała GDDKiA.- W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią 3 lutego 2021 r. poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji - podsumowała.