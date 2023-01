STRABAG podsumowuje swoje działania na rzecz mieszkańców Ukrainy w 2022 roku

Od 24 lutego 2022 r. nieustannie trwa agresja Rosji na Ukrainę, a Polska nadal pozostaje najczęściej wybieranym miejscem schronienia dla naszych sąsiadów.

Grupa STRABAG w Polsce natychmiast po wybuchu wojny w Ukrainie rozpoczęła działania pomocowe.

STRABAG Real Estate bezpłatnie udostępnił na potrzeby uchodźców dwie nieruchomości, w których schronienie znalazło ok. 2800 Ukraińców.

Dzięki współpracy STRABAG i Fundacji Siepomaga na Ukrainę trafiły 32 tony najpotrzebniejszych artykułów.

Pracownicy STRABAG brali udział w wielu akcjach pomocowych na terenie 40 polskich miejscowości.

Grupa STRABAG, w tym STRABAG w Polsce, zaraz po wybuchu wojny stanowczo i jednoznacznie potępiła rosyjską agresję, która stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami społecznymi, moralnymi, prawem międzynarodowym, a także z wartościami firmy, którymi są: Solidarność, Partnerstwo, Zaangażowanie i Szacunek. Wyznaczają one drogę działania STRABAG wobec pracowników, partnerów biznesowych, klientów oraz społeczeństwa.

Dlatego, dzięki swoim możliwościom i zasobom, Grupa STRABAG w Polsce natychmiast po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego rozpoczęła szeroko zakrojone działania pomocowe na rzecz wsparcia swoich ukraińskich pracowników i ich rodzin, Ukrainy, a także jej mieszkańców.

Bezpłatne udostępnienie dwóch nieruchomości

STRABAG Real Estate bezpłatnie udostępnił dwie swoje nieruchomości – Galerię Plaza w Krakowie oraz budynek Atrium International w Warszawie – na potrzeby stworzenia ok. 900 tymczasowych miejsc noclegowych dla uchodźców. W pracach nad przystosowaniem obu powierzchni na potrzeby osób uciekających przed wojną udział brało ponad 200 pracowników Grupy STRABAG, poświęcając na to również wieczory, całe noce i weekendy. W sumie, w obu nieruchomościach, schronienie znalazło ponad 2800 obywateli Ukrainy, głównie kobiety i dzieci.

Współpraca STRABAG Polska i Fundacji Siepomaga

16 marca br. Fundacja Siepomaga oraz STRABAG nawiązały współpracę, w ramach której firma przekazała Fundacji ponad 500 tys. złotych. W efekcie darowizny do wybranych miast w Ukrainie dostarczono 32 tony najpotrzebniejszych artykułów. Dzięki wspólnemu działaniu nasi sąsiedzi otrzymali 20 ton konserw i 12 ton artykułów spożywczych i higienicznych. Wspólna inicjatywa została skonsultowana z ukraińskimi partnerami, aby niesiona pomoc była ukierunkowana na zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb. Dodatkowe 100 000 zł firma przekazała na akcję pomocową prowadzoną przez organizację zrzeszającą największe firmy w Polsce – Pracodawców RP.

Kontenery sanitarne i magazynowe

We współpracy z władzami samorządowymi oraz Strażą Graniczną, na przejściach granicznych w Dorohusku i Krościenku STRABAG postawił 7 kontenerów, które służyły jako punkty pomocy uchodźcom. Ponadto firma rozstawiła 10 kontenerów sanitarnych i magazynowych przy tymczasowych miejscach noclegowych - w hali EXPO na ul. Modlińskiej w Warszawie, w Chełmie i w Pruszczu Gdańskim.

Busy STRABAG

Busy STRABAG z żywnością i innymi niezbędnymi produktami oraz lekami dotarły m.in. do Kijowa, Irpienia, Buczy, Lwowa, Odessy, Mikołajowa, Charkowa czy szpitala w Iwano-Frankowsku. Zgodnie z filozofią „zero pustych przebiegów”, w drodze powrotnej zabierały one uciekających przed wojną Ukraińców z granicy polsko–ukraińskiej do miejsc tymczasowego pobytu. Kilka tysięcy osób zostało przewiezionych busami STRABAG z Medyki do Przemyśla, a także z Zamościa do Lublina, Warszawy i Krakowa.

Inicjatywy STRABAG w regionach

Pracownicy Grupy STRABAG w Polsce cały czas wspierały samorządy wielu miast w Polsce w organizowaniu pomocy dla uciekających przed wojną, m.in. organizując transport czy niezbędne zbiórki artykułów pierwszej potrzeby i sprzętu domowego.

Łódzkie Oddziały STRABAG, współpracując ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych i Słabowidzących nr 6, zorganizowały zakup oraz transport produktów spożywczych, odzieży, a także artykułów pierwszej pomocy. Zostały one przekazane do ukraińskiej placówki dla dzieci niewidomych i słabowidzących.

W Stargardzie STRABAG dostarczył i zamontował najpotrzebniejszy sprzęt AGD do placówek, które wspierały obywateli Ukrainy. Każda z akcji pomocowych trafiła do innego miejsca i była koordynowana wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta.

Warszawski oddział STRABAG zakupił odzież dla uciekinierów z Ukrainy – kobiet i dzieci – oraz kolorowanki czy kredki. Pracownicy biura budowy Szpitala Bielańskiego ufundowali m.in. materiały opatrunkowe, bandaże elastyczne, plastry, wodę utlenioną czy tabletki przeciwbólowe, a zakupione artykuły trafiły do Charkowa.

STRABAG otrzymał nagrodę Wektor Serca

Za swoją działalność pomocową na rzecz Ukrainy Grupa STRABAG w Polsce została wyróżniona statuetką Wektor Serca, jako jedyna z branży budowlanej. Firmę doceniono za swój wkład finansowy, jak i szybką reakcję, w tym przekazanie własnych obiektów na potrzeby działań pomocowych, a także za ogromne zaangażowanie pracowników.

Aktywność STRABAG na tym polu publicznie docenili również liczni przedstawiciele polskich samorządów, a także przedstawiciele ukraińskiej administracji – m.in. Przewodniczący Rady Miasta Lwowa.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, STRABAG SE i jej główny akcjonariusz (austriacka Fundacja Haselsteiner Familien Privatstiftung) zdecydowali o zakończeniu aktywności Grupy na terenie Rosji (decyzję tę docenił publicznie minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kułeba), a także podjęli wszelkie możliwe kroki prawne, aby odciąć się od rosyjskiego udziałowca. Fundacja Haselsteiner Familien Privatstiftung rozwiązała umowę współpracy, wiążącą ją z grupami UNIQA/Raiffeisen oraz ze spółką kontrolowaną przez Olega Deripaskę (Rasperia), po tym jak zawiodły wszelkie podjęte starania zmierzające do przejęcia przez nią rosyjskich udziałów. Ponadto Zarząd STRABAG SE podjął decyzję o zaniechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do rosyjskiego akcjonariusza, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki, delegowani przez spółkę Rasperia, zostali odwołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy STRABAG SE. Jednocześnie, dzięki decyzji Komisji Europejskiej z 8 kwietnia br. o objęciu Olega Deripaski sankcjami na terenie krajów członkowskich Unii, jego uprawnienia wynikające z posiadania mniejszościowego pakietu udziałów w STRABAG SE zostały zamrożone i formalnie przestał być on beneficjentem rzeczywistym w spółkach Grupy, w tym w Polsce.