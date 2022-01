Strabag rozbuduje cementownię w Małogoszczy

Strabag podpisał umowę na realizację projektu budowalnego, którego celem będzie instalacja nowej linii technologicznej wraz z nowoczesnym piecem do wypału klinkieru cementowego o wydajności do 4000 t/dobę w należącej do Lafarge cementowni w Małogoszczy. Nowoczesny piec zastąpi trzy obecnie eksploatowane

