Strabag rozbuduje jedną najbardziej zakorkowanych dróg krajowych

Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 od Modlnicy do Giebułtowa k. Krakowa została zainaugurowana w poniedziałek. Jak podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, to jeden z bardziej zakorkowanych odcinków kraju, który codzienne pokonuje ponad 20 tys. aut.

"Są takie miejsca w Polsce, które rozpoznawane są przez większość kierowców ze względu na trudności na nich panujące - jednym z takich miejsc jest droga nr 94 na wjeździe do Krakowa od strony Śląska" - wskazał Adamczyk podczas uroczystości "wbicia łopaty".

Jak podkreślił, permanentne korki na tej trasie doskwierały kierowcom od wielu lat. "Teraz udało się ten problem na tyle przełamać, że widać już maszyny na placu budowy. Wreszcie ta droga będzie bezpieczna, przewidywalna pod względem czasu przejazdu, a przede wszystkim przejezdna o każdej porze dnia i nocy" - zaznaczył Adamczyk.





Nie jest to długi odcinek, ale bardzo ważny dla aglomeracji krakowskiej i zakorkowany. To się zmieni. Rozpoczynamy rozbudowę #DK94 na odcinku przez m. #Modlnica , do drugiej jezdni - powiedział minister @AMAdamczyk na inauguracji rozbudowy. @GDDKIA #Małopolska #Kraków pic.twitter.com/yWwODFEwOG — GDDKIA Kraków (@GDDKiA_Krakow) October 5, 2020

Wykonawcy inwestycji przystąpił już do prac przygotowawczych do rozbudowy drogi. Rozpoczęto m.in. rozbieranie wysepek kanalizujących ruch. W miejscach prowadzonych prac obowiązują zawężenia jezdni i ograniczenie prędkości do 50 km/godz.

W tym etapie przebudowany będzie ok. 1,5 km odcinek dk 94 od nowego ronda w Modlnicy do skrzyżowania w stronę miejscowości Giebułtów. Inwestycja zakłada rozbudowę drogi jednojezdniowej do parametrów dwujezdniowej oraz przebudowę trzech skrzyżowań na ronda dwupasmowe. W efekcie poprawi się bezpieczeństwo i komfort jazdy. Koszt zadania, które zrealizuje Strabag Infrastruktura Południe wynosi 35,5 mln zł.

Zgodnie z planami odcinek powinien być gotowy do końca 2021 r., ale - jak zastrzegają drogowcy - równolegle z budową prowadzone będą prace archeologiczne, które mogą mieć wpływ na ostateczny termin zakończenia inwestycji.

W pierwszym etapie - zakończonym w maju tego roku - rozbudowano 715-metrowy odcinek dk 94 wraz z rondem turbinowym w Modlnicy w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2156K (ul. Ojcowską). Koszt inwestycji wyniósł ok. 14 mln zł brutto. Kolejny etap zakłada rozbudowę trasy w kierunku Szyc.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 między Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r., przejeżdża ponad 20 tys. pojazdów na dobę, z czego prawie 2,3 tys. to samochody ciężarowe.