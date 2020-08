Strabag szykuje się na drugą falę pandemii. Idą gorsze czasy

Szykujemy różne scenariusze związane z drugą falą pandemii, która może nadejść jesienią - podkreślił Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag w Polsce, w rozmowie z portalem WNP.PL. Rok 2020 grupa planuje zakończyć sporym wzrostem przychodów, ale lata 2021-2022 mogą już przynieść spadek sprzedaży.

Infrastrukturalny ład

Budowlana debata

- Wielu inwestorów, zwłaszcza prywatnych, przeprowadza ponowną analizę opłacalności planowanych inwestycji. Dotyczy to głównie deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych. Projekty, które pierwotnie miały być w fazie realizacyjnej, są obecnie przekładane. Niewykluczone, że jesienią, gdy sytuacja gospodarcza oraz epidemiologiczna będzie lepsza, część projektów zostanie jednak uruchomiona - ocenił Trojanowski.Obaw nie ma w przypadku inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy PKP Polskich Linii Kolejowych, ponieważ realizują one swoje programy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.- Pozytywne jest również to, że dwaj najwięksi inwestorzy publiczni przyspieszyli płatności oraz sprawniej załatwiają kwestie formalne projektów i chętniej wykorzystują w tym celu dostępne narzędzia informatyczne. Z kolei w samorządach obserwujemy obecnie przede wszystkim wydłużenie procedur przetargowych - wskazał Trojanowski.Jak poinformował, po siedmiu miesiącach 2020 r. przychody operacyjne spółek z grupy Strabag w Polsce były o 20 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.- Jest to przede wszystkim zasługą zgromadzonego wcześniej obszernego portfela zamówień. Jego obecna wartość jest zbliżona do tej sprzed roku i wynosi ok. 6 mld zł - podał Trojanowski.Cały 2020 r. grupa planuje zakończyć wzrostem przychodów o ok. 15-20 proc. W minionym roku wyniosły one ponad 4 mld zł.- Obawiamy się jednak o poziom kontraktacji w czwartym kwartale 2020 r. oraz w pierwszym półroczu 2021 r. Spodziewamy się, że lata 2021-2022 mogą być dla nas słabsze pod kątem przychodów - ocenił Trojanowski.Odnosząc się do tegorocznych wyników, wskazał natomiast, że na wzrost przychodów wpłynęło m.in. to, że na początku 2020 r. Strabag rozpoczął realizację prac budowlanych związanych budową dróg ekspresowych - z czterema odcinkami S19, trzema S7 oraz jednym S61.W tym roku grupa spodziewa się też rekordowych przychodów w budownictwie kubaturowym na poziomie ok. 1 mld zł. Również w tym roku portfel zamówień w tym segmencie zasiliły duże kontrakty, m.in. biurowiec Intraco Prime w Warszawie, a także szereg kontraktów związanych z ochroną zdrowia: rozbudowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie, budowa szpitala w Legionowie oraz Kliniki Okulistyki - obiektów realizowanych dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.- W 2020 r. raczej koncentrujemy się na utrzymaniu poziomu rentowności. W drugim kwartale tego roku zanotowaliśmy spadek cen paliw, stali, energii elektrycznej oraz asfaltu. Jednakże w przypadku cen asfaltu nie będzie to miało wpływu na nasze wyniki, gdyż już wcześniej zamawialiśmy dostawy po stałej cenie w kontraktach długoterminowych. Jednocześnie poprawiła się dostępność pracowników i podwykonawców - powiedział Trojanowski.Spółki z grupy Strabag w Polsce zatrudniają ponad 6,5 tys. pracowników. W tym roku zatrudnienie zwiększyło się o ok. 200 osób, bo wymagał tego duży portfel zleceń.Trojanowski, pytany o sytuację na rynku pracy, stwierdził również, że obserwacje nie wskazują na odpływ z branży budowlanej pracowników z Ukrainy.- Myślę, że są oni obecnie bardziej zdecydowani i zmotywowani do pozostania w Polsce, niż jeszcze pół roku temu, przed pandemią. Ponadto z powodu koronawirusa jest o wiele mniejsze zapotrzebowanie na pracowników w hotelarstwie czy gastronomii, więc część obcokrajowców, pochodząca z tych segmentów gospodarki, mogła zasilić budownictwo - ocenił Trojanowski.- Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważna jest branża budowlana dla gospodarki. Udaje nam się utrzymywać zatrudnienie i jako sektor odpowiadamy bezpośrednio i pośrednio za około milion miejsc pracy. Dlatego niezmiernie istotne jest, by firmy budowlane były traktowane po partnersku przez wszystkich zamawiających, a także instytucje finansowe - dodał.Komentując wydarzenia rynkowe ostatnich tygodni, Trojanowski wyraził delikatny zawód z powodu rezygnacji z planów budowy odcinków dróg ekspresowych S6 i S10 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.- Nie wiem, skąd bierze się przekonanie, że te odcinki budowane w modelu tradycyjnym powstaną szybciej niż w PPP. Sprawnie przeprowadzony proces PPP nie musi trwać dłużej niż tradycyjny przetarg i budowa - podkreślił.- Obawiam się, że ostatnie decyzje rządu źle wpłyną na rynek PPP w Polsce, ponieważ kolejne duże projekty będą przez firmy budowlane traktowane mniej poważnie. Dotyczy to także funduszy oraz podmiotów, które w takie przedsięwzięcia mogłyby się zaangażować. Tymczasem PPP docelowo musi stać się ważnym narzędziem do realizacji inwestycji w Polsce - zaznaczył.Jednocześnie trwają rozmowy branży budowlanej z GDDKiA dotyczące nowych warunków kontraktowych. W opinii Trojanowskiego do pozytywnych propozycji można zaliczyć m.in. ustalenie określające ściśle wyznaczony okres 17 miesięcy na projektowanie - w tym 10 miesięcy na złożenie wniosku o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz kolejnych 7 na jego uzyskanie.- Powinno to ukrócić dyskusję dotyczącą tego, ile powinna trwać procedura administracyjna. Ponadto wydaje się, że dochodzimy do zgodności w kwestii tego, aby nie podważać kosztów wykonawców w przypadku przedłużania prac, co jest obecnie kwestią sporną na wielu kontraktach. Myślę, że koszty te powinny być wyliczane według poniesionych realnie nakładów, a nie sztywnego wskaźnika procentowego - podał Trojanowski.Podkreślił jednak, że jest też kilka negatywnych - jego zdaniem - propozycji, m.in. brak limitu finansowego, od którego należy zgłaszać podwykonawców, dostawców i usługodawców, co może powodować nadmierną biurokrację.- Wyjaśnić należy też m.in. kwestie dotyczące waloryzacji umów podwykonawczych, a także wprowadzenia mediacji przy sporach wynikłych w czasie realizacji kontraktów. Mogłyby one być prowadzone chociażby z udziałem Prokuratorii Generalnej, tak, aby jak najmniej sporów trafiało do sądów - wskazał Trojanowski.PKP PLK również zamierza wprowadzić nowy wzór umowy i prace z branżą na ten temat trwają i będą kontynuowane przez kilka miesięcy. Do końca sierpnia branża może zgłaszać swoje propozycje, które według niej powinny znaleźć się w nowych zapisach.Trojanowski, pytany o nowe zasady waloryzacji umów GDDKiA i PKP PLK, które obowiązują dla kontraktów podpisanych od stycznia 2019 r., odpowiedział, że Strabag nie ma zbyt wielu zleceń objętych tym mechanizmem.- Trudno obecnie oceniać, czy i w jaki sposób zasady te będą działać na korzyść wykonawców, czy też zamawiających. Z jednej strony mamy do czynienia ze spadkiem cen niektórych materiałów, a z drugiej – z wysoką inflacją oraz wzrostem wynagrodzeń. Dlatego składniki koszyka waloryzacyjnego są zróżnicowane pod względem tych trendów - stwierdził.- Zauważalna jest natomiast coraz większa walka cenowa, zarówno w dużych przetargach, jak i mniejszych zamówieniach lokalnych. Rozmowa powstała w ramach projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki , poprzedzającego tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy 