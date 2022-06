Strabag z Budimeksem oddali drogę za ponad pół miliarda zł

Konsorcjum firm Strabag oraz Budimex oddało odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi. Chodzi o odcinek drogi S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki. Realizację przeprowadzono w formule: „projektuj i buduj”. Łączna wartość kontraktu to 561,8 mln zł brutto. Powstały cztery węzły drogowe i 17 obiektów inżynieryjnych.

25 czerwca 2022 r. konsorcjum firm Strabag oraz Budimex oddało do użytku 12-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej S14, od węzła Łódź Lublinek do węzła Aleksandrów Łódzki, stanowiącej południowy fragment zachodniej obwodnicy Łodzi. Łączna wartość tego kontraktu to 561,8 mln zł brutto (512 mln zł netto), a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Nowy odcinek składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda oraz z pasa awaryjnego. W ramach budowy powstało 17 obiektów inżynierskich oraz zbudowano cztery węzły: Łódź Lublinek (S14/DK14 bis), Łódź Retkinia (S14/ul. Maratońska), Konstantynów Łódzki (S14/DK71) oraz Aleksandrów Łódzki (S14/DK71), które połączą z nową trasą: Łódź, Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki. Inwestycja została zrealizowana w systemie "Projektuj i buduj".

Na budowie, która rozpoczęła się w 2019 roku, pracowało w kluczowych momentach blisko 220 jednostek sprzętu budowlanego i około 500 osób - z firm obu konsorcjantów oraz ich podwykonawców.

Oddany do użytku odcinek drogi ekspresowej S14 jest zarazem fragmentem powstającej zachodniej obwodnicy Łodzi. Nowa trasa, skraca co najmniej o połowę czas przejazdu pomiędzy Pabianicami i Aleksandrowem Łódzkim. Inwestycja pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu prac na całej długości, Łódź będzie pierwszym miastem w Polsce z pełną obwodnicą drogową składającą się z autostrad i dróg szybkiego ruchu, którą tworzą ciągi A1, A2 od wschodu i północy oraz S8 i S14 od południa i zachodu.

Strabag realizuje kilka inwestycji drogowych w woj. łódzkim. W ostatnim dniu grudniu 2021 roku przekazał do użytkowania dwa odcinki autostrady A1: między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim oraz miedzy Radomskiem a Kamieńskiem.

