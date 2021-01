Strabag z hydrotechnicznym zleceniem

Ponad 11 kilometrów wałów przeciwpowodziowych nad Odrą zostanie zmodernizowanych w rejonie Brzegu Dolnego (Dolnośląskie). We wtorek Wody Polskie podpisały umowę na realizację tej inwestycji z konsorcjum, którego liderem jest Strabag Infrastruktura Południe.

To drugi kontrakt na modernizację wałów przeciwpowodziowych nad Odrą w okolicach Brzegu Dolnego. W latach 2018-19 inwestycja została częściowo zrealizowana przez firmę Energopol-Szczecin, z którą rozwiązano kontrakt ze względu na niski stan zaawansowania robót i opóźnienia w harmonogramie prac - podało w komunikacie we wtorek Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podpisana we wtorek umowa z konsorcjum, których liderem jest Strabag Infrastruktura Południe zakłada, że inwestycja zostanie ukończona jesienią 2022 r. Koszt prac budowlanych to ponad 18 mln zł.

Prace obejmą łącznie ponad 11 kilometrów wałów przeciwpowodziowych. Jak podały Wody Polskie, dzięki inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców miejscowości Wały, Stary Dwór, Uraz i Raków, a także pośrednio Brzegu Dolnego.

"Przebudowa i odbudowa wału cofkowego Brzeg Dolny, w szczególności wzmocnienie i rozbudowa korpusu wału, umożliwią dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów stawianych budowlom hydrotechnicznym II klasy ważności" - podały Wody Polskie.

Jak wskazano, w ramach inwestycji przeprowadzone zostaną również nasadzenia drzew i krzewów. Planowe jest też powiększenie znajdującego się w rejonie prac budowlanych zbiornika wodnego i utworzenie trzech zimowisk dla płazów. Powstaną też dwa dodatkowe zbiorniki wodne o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych każdy oraz sześć kolejnych zimowisk dla płazów.