Strabag z prestiżową umową w Warszawie

Strabag został wybrany jako wykonawca przebudowy tzw. Placu Pięciu Rogów w Warszawie. Spółka podpisała w tej sprawie umowę z Zarządem Dróg Miejskich m.st. Warszawy. Wartość kontraktu to ok. 14,75 miliona złotych.

Zakres inwestycji obejmuje także przebudowę infrastruktury technicznej – sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Przebudowę przejdą też ulice: Szpitalna (do ul. Górskiego) i Krucza (do Al. Jerozolimskich). Zyskają one nową nawierzchnię jezdni i chodnika. Chodniki wyłożone będą z płyt kamiennych i lastrykowych. Przebudowany zostanie również plac w osi ul. Kruczej w pobliżu skrzyżowania z ul. Widok.