Strabag zbudował obwodnicę Kędzierzyna-Koźla

7 listopada, po 26 miesiącach od rozpoczęcia prac budowalnych, oddano do użytku ponad 14-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 40. Trasa została zaprojektowana i wybudowana w nowym śladzie, a inwestycja tworzy nowy ciąg komunikacyjny - podaje Strabag.

Obwodnica umożliwi wyprowadzenie ruchu pojazdów, a w szczególności transportów przewożących niebezpieczne substancje z zakładów chemicznych, zlokalizowanych na terenach przemysłowych spółki Blachownia Holding, z dotychczasowego odcinka drogi DK 40, przebiegającego ulicami wschodniej części Kędzierzyna-Koźla oraz miejscowości Sławięcice i Ujazdu.

W ramach inwestycji powstała jednojezdniowa droga krajowa o długości 14,33 km wykonana w nawierzchni bitumicznej

Powstało 18 obiektów inżynierskich – wiadukty i mosty, w tym nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. Realizacja jest przedłużeniem istniejącego północnego fragmentu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, która wyprowadzi ruch w kierunku węzła autostrady A4. Nowy odcinek drogi na pierwszych 6,5 kilometrach został wybudowany w układzie 2+1, czyli z dwoma pasami w jednym kierunku i jednym pasem w przeciwnym. Ruch na takich drogach odbywa się naprzemiennie odcinkami jedno- i dwupasmowymi. Standard 2+1 jest ceniony w krajach skandynawskich i zdobywa coraz większą popularność na polskich drogach.

W ciągu trasy zostały wybudowane cztery skrzyżowania w kształcie rond, w tym dwa turbinowe, dwa miejsca przeznaczone do ważenia pojazdów, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów oraz ekrany akustyczne. Zainstalowano ekrany przeciwolśnieniowe, elementy systemu zarządzania ruchem oraz nowe oświetlenie trasy. W celu ochrony środowiska powstały przejścia dla zwierząt, gadów i płazów.

„Dzisiejsze otwarcie jest uwieńczeniem prac zespołu pracowników Strabag, który doprowadził do powstania ponad 14 km drogi. Jestem dumny, że byliśmy odpowiedzialni za budowę tak potrzebnej i długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji Kędzierzyna-Koźla, Ujazdu i Sławięcic. To także dobra wiadomość dla kierowców, szczególnie pojazdów ciężkich, które zmuszone były do przejazdu wąskimi ulicami miejscowości położonych w ciągu DK40. To niejedyny odcinek drogi szybkiego ruchu, który realizujemy na zlecenie GDDKiA w woj. opolskim Przypomnę, że Strabag buduje pierwszy na Opolszczyźnie, blisko 6. kilometrowy odcinek drogi krajowej w technologii betonowej, w ciągu DK 46, od granicy województwa opolskiego i dolnośląskiego do obwodnicy Paczkowa” – powiedział Sławomir Sosnowski, członek zarządu Strabag Infrastruktura Południe.

Inwestycja realizowana przez Strabag ma duże znaczenie dla rozwoju całego regionu

Nowa obwodnica wyprowadzi ruch pojazdów z Kędzierzyna-Koźla i Ujazdu oraz usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4. Jej budowa przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu i skrócenia czasu podróży.

Strabag na zlecenie GDDKiA realizuje obecnie blisko 130 km tras ekspresowych: autostradę A2 Siedlce-Cicibór, cztery odcinki drogi S19, obwodnice Pułtuska w ciągu DK61, Wąchocka na DK 42 oraz Chełma w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S12 i drugą jezdnię obwodnicy Słupska w ciągu S6.

