Strategiczna inwestycja KGHM została oddana przed czasem

Żelazny Most to jeden z najlepiej monitorowanych w Europie zbiorników odpadów poprodukcyjnych, gdzie trafiają odpady poflotacyjne z zakładów należących do KGHM Polska Miedź. Przed czasem oddano do użytku Kwaterę Południową, która zajmuje obszar ponad 2000 ha.

Oddanie Kwatery Południowej przed czasem

Nowe technologie

Mimo pandemii i wprowadzanych obostrzeń udało się zrealizować inwestycję przed czasem. W rozmowie dla WNP.pl, dyrektor kontraktu Adam Barszczyński z Budimeksu opowiedział, jak do tego doszło.- Zastosowaliśmy tutaj technikę realizacyjną zwaną fast tracking. Etap pierwszy budowy kwatery południowej obejmował trzy fazy. Największym wyzwaniem była faza pierwsza, miała ambitny termin i największy zakres – było to 2/3 zakresu kubatury robót ziemnych, pozostałe dwie fazy z założenia miały być realizowane po zakończeniu tej pierwszej. Zoptymalizowaliśmy proces, aby te fazy były realizowane jednocześnie, aby w pełni wykorzystywać potencjał sprzętu i transportu na budowie. Dzięki temu mimo że pierwszą fazę w skutek covidowych perturbacji skończyliśmy w zeszłym roku, fazę drugą w połowie tego roku, a fazę trzecią trzy miesiące po drugiej - wyjaśnił Adam Barszczyński.Co pozostało do zrobienia? - W tej chwili zajmujemy się drobnymi pracami uzupełniającymi oraz przygotowaniem do odbiorów końcowych. Dokument, który dzisiaj otrzymaliśmy obejmuje pozwolenie na użytkowanie fazy trzeciej, czyli finał etapu pierwszego dla Kwatery Południowej, oraz całość zadania w zakresie Gospodarki Wodnej. Nasza realizacja składała się z dwóch zadań. Zadanie główne w kwocie 578 mln zł oraz Gospodarkę Wodną o wartości 78 mln zł. Dzisiaj świętujemy zakończenie obu tych zadań, przy czym główne miało termin 30 czerwca 2022, a drugie było zaplanowane do zakończenia w listopadzie. Zadanie główne udało nam się zrealizować przed terminem z uwagi na zastosowane technologie. Bardzo nas cieszy, że obostrzenia covidowe, problemy z ciągłością łańcuchów dostaw, w niewielki sposób wpłynęły na tę budowę - wyjaśnił Adam Barszczyński w rozmowie z serwisem.Technologie budowy zapór między Kwaterą Południową a Obiektem Głównym różnią się. Zapora podstawowa Kwatery Południowej wybudowana została metodą „na zewnątrz" (downstream). Jak podaje KGHM w informacji przekazanej mediom, w obszarze zapór Kwatery Południowej wykonano uszczelnienie i wybudowano warstwy drenażowe, co zapewni odbiór wody ociekającej z odpadów i jej zawrócenie do zamkniętego systemu obiegu. Nowa technologia ogranicza straty wody i infiltrację w podłoże.- Dalsza rozbudowa Kwatery Południowej będzie już realizowana przez inwestora z odpadów wydobywczych. Technologia składowania na Kwaterze Południowej będzie różnić się od Obiektu Głównego. Na Kwaterze Południowej odpady będą deponowane metodą na zewnątrz (ang. downstream method), co przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa obiektu. Technologia deponowania jest przez KGHM dobierana przez wzgląd na bezpieczeństwo oraz neutralność środowiskową obiektu. Inwestor współpracuje w tym zakresie zespołem ekspertów międzynarodowych. OUOW Żelazny Most jest jednym z najlepiej monitorowanych obiektów tego typu na świecie - powiedział Adam Barszczyński z Budimeksu.KGHM podaje, że od prawie 30 lat obiekt jest bezpośrednio nadzorowany przez szerokie grono ekspertów i naukowców biorących udział w regularnych spotkaniach, na których omawiane są wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, monitoringiem i rozbudową OUOW Żelazny Most.