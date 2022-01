Strategiczna współpraca Archicomu i Echo Investment

Dwie budowlane grupy: Archicom i Echo Investment zawarły 20 stycznia 2022 r. umowę o współpracy strategicznej.

Z tytułu świadczenia wszystkich wyżej wymienionych usług Echo Investment będzie uprawnione do otrzymania od Archicomu łącznego zryczałtowanego wynagrodzenia miesięcznego netto w wysokości 1/12 kwoty równej 0,725 proc. wartości bilansowej aktywów grupy kapitałowej Archicom wynikającej ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień podpisania umowy miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. 890 000 zł powiększonych o podatek od towarów i usług.Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy i może zostać rozwiązana za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.Echo Investment to polski deweloper, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, biurowym i centrów handlowych. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Echo Investment ma 66 proc. akcji w spółce Archicom, która działa na rynku budownictwa mieszkaniowego i biurowego. Akcje Archicomu również są notowane na GPW.