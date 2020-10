Stukilometrowa linia kolejowa zostanie zmodernizowana

PKP Polskie Linie Kolejowe planują zmodernizować ok. 100 km linii kolejowej na odcinkach Tczew-Czersk oraz Szlachta-Bąk (Pomorskie). Dzięki elektryfikacji linii czas podróży z Czerska do Tczewa skróci się nawet o ok. 25 minut.

Na jednym z peronów w Tczewie podpisano w piątek umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew - Czersk" w ramach projektu "Prace przygotowawcze dla wybranych projektów w sieci TEN-T".

Dokumentację na zlecenie PKP PLK przygotuje Transprojekt Gdański sp. z o.o. Wartość umowy to ponad 18,5 mln zł netto.

Jak powiedział na konferencji prasowej sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel, projekt ma na celu poprawę warunków transportu kolejowego: elektryfikację, usuwanie miejsc kolizyjnych i modernizację stacji i przystanków. "To świadczy, że stawiamy na polską kolej. Chcemy, aby ta kolej się rozwijała i się zmieniała" - zapewnił.

Inwestycja obejmie modernizację linii z Tczewa do Czerska (nr 203) ze stacji Szlachta przez Czersk do stacji Bąk (nr 215) oraz odbudowę niewykorzystywanej obecnie linii z Lipowy Tucholskiej do Szlachty Zachód (nr 744). Planuje się także budowę dwóch łącznic między linią kolejową nr 203, a linią kolejową nr 201 (Łąg Południowy - Czarna Woda oraz Szałamaje - Łąg) z Nowej Wsi Wielkiej przez Bydgoszcz do portu w Gdyni. Łącznie zmodernizowanych zostanie około 100 kilometrów linii.



PKP PLK planują przebudowę 15 stacji i przystanków na liniach 203 i 215 m.in. w Starogardzie Gdańskim, Czarnej Wodzie i Czersku. Wyższe perony ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Dla podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się powstaną dogodne dostępy do peronów w postaci pochylni oraz wind z przejść podziemnych m.in. na stacji Starogard Gdański. Planuje się budowę dwóch nowych przystanków o roboczych nazwach Tczew Suchostrzygi i Szlachta Zachód. Ten pierwszy ułatwi dostęp do kolei mieszkańcom największego osiedla w mieście.

Dokumentacja obejmie remont, przebudowę lub budowę ponad 130 nowych wiaduktów, mostów oraz przejść pod torami. 80 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych zostanie zmodernizowanych, co podniesie poziom bezpieczeństwa na styku linii kolejowych i dróg. Planowana elektryfikacja ograniczy wpływ linii na środowisko, a pociągi będą jeździć sprawniej i ciszej. Bezpieczną i sprawną jazdę pociągów zapewni nowy system sterowania ruchem kolejowym.

Po modernizacji odcinka linii nr 203 między Tczewem i Czerskiem skróci się czas podróży nawet o około 25 minut. Pociągi pasażerskie pojadą nawet 160 km/h, zamiast obecnych 80-120 km/h, a towarowe 120 km/h zamiast obecnych 80 km/h. Zapewni to lepsze i sprawniejsze połączenie kolejowe południowej części Pomorza z Tczewem, skąd odjeżdżają pociągi m.in. do Trójmiasta i Warszawy. Planowane łącznice mogą usprawnić przewóz towarów linią z Bydgoszczy do i z portu morskiego w Gdyni.

Termin przygotowania dokumentacji projektowej określono na III kwartał 2023 r.

Sama realizacja prac modernizacyjnych będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w kolejnej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiedział, że w przyszłym roku spółka ogłosi przetarg na modernizację linii kolejowej między Kościerzyną a Somoninem. "To będzie I etap. Później Somonino-Gdańsk, następnie Gdańsk-Gdynia i tak w kierunku Bydgoszczy w ciągu najbliższych dwóch lat wejdziemy na całym odcinku na plac budowy" - wyjaśnił.