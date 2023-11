Stworzyli mapę, która pozwala kupować szybciej i taniej. To rewolucja

Powstała Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw. To rozwiązanie demokratyzuje rynek budowlany.

Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw umożliwia mniejszym i średnim firmom budowlanym, betoniarniom i producentom mas asfaltowych rozpoznanie rynku na poziomie dostępnym dziś tylko dużym organizacjom – wskazuje w rozmowie z WNP.PL Michał Szkudlarek, dyrektor zarządzający Schüttflix Polska.

Tworzona przez Schüttflix Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw łączy publicznie dostępne informacje o lokalizacji i cechach złóż z rejestrem aktualnych kontaktów do osób odpowiedzialnych za sprzedaż materiału z tych złóż oraz deklaracjami właściwości użytkowych materiałów

Zważywszy, że w wielu wypadkach zapotrzebowanie na kruszywa pojawia się niemal „na dziś”, szybkość identyfikacji właściwego źródła materiału oraz oczywiście sprawne i terminowe dostarczenie go na plac budowy, są kluczowe.

Rosnące zakupy na platformie Schüttflix umożliwiają już teraz w wielu miejscach w Polsce zastosowanie stawek transportowych za transport w jedną stronę, co istotnie wpływa na końcowe koszty dostawy kruszywa.

Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw to nowa funkcjonalność zaszyta w platformie i kolejny etap w tworzeniu cyfrowego bliźniaka rynku kruszyw. - Wszystkim klientom daje możliwość szybkiego i profesjonalnego zaadresowania swoich potrzeb materiałowych. Ten projekt to też wielka szansa dla producentów kruszyw na dotarcie do dotychczas nieodkrytych rynków – wyjaśnia Michał Szkudlarek.

Na Cyfrową Mapę Dostępności Kruszyw składa się kilka elementów, które w połączeniu dają możliwość przedstawienia klientowi optymalnej oferty w wyjątkowo krótkim czasie.

- Po pierwsze połączyliśmy publicznie dostępne informacje o złożach z rejestrami aktualnych kontaktów do osób odpowiedzialnych za sprzedaż materiału z tych złóż (które są przez nas nieustannie aktualizowane). Uzupełniamy to również stale o aktualne deklaracje właściwości użytkowych konkretnych produktów oraz ich ceny. Te wszystkie dane są dostępne w naszych wewnętrznych bazach, co pozwala naszemu zespołowi lub klientowi za pomocą aplikacji (w przypadku zamówień na mniejsze ilości materiału), bardzo szybko uzyskać optymalną z punktu widzenia konkurencyjności oraz specyfikacji technicznej zamówienia ofertę – wyjaśnia Michał Szkudlarek, dyrektor zarządzający Schüttflix Polska.

I dodaje, że ze względu na potrzebę potwierdzenia dostępności materiałów przy większych projektach, dla zamówień powyżej 260 ton możliwość zakupu wymaga na dziś kontaktu eksperta z kopalnią.

Tworzy się cyfrowy bliźniak rynku materiałów masowych

- Niemniej sam proces identyfikacji odpowiedniego dostawcy/produktu (oczywiście biorąc pod uwagę odległość złoża od placu budowy) jest w dużej mierze scyfryzowany. Dzięki naszej Mapie Dostępności nie wysyłamy nieskończonej liczby zapytań ofertowych do wszystkich potencjalnych dostawców, a jedynie do tych którzy realistycznie są w stanie na dane zapytanie odpowiedzieć, co ogranicza kontakt telefoniczny do minimum - podkreśla Michał Szkudlarek.

Jak dodaje Michał Szkudlarek, w tym momencie nie ma w Polsce, a także na rynkach, na których działa Schüttflix - w Niemczech, Czechach i Austrii, czegoś co choć w minimalnym stopniu przypominałoby to rozwiązanie.

Dyrektor zarządzający Schüttflix Polska podkreśla, że w handlu kruszywami do dziś wiedza na temat rynku, czyli podmiotów oferujących dany materiał, cen tego materiału i dostępnych ilości, opiera się w najlepszym wypadku na arkuszach kalkulacyjnych, w których specjalista ds. zakupów zbiera potrzebne mu informacje. Mniejsze i średnie firmy mają szanse co najwyżej rozpoznać rynek lokalny i oferty jednej do kilku kopalń, poznają więc w ten sposób zaledwie ułamek rynku.

- Schüttflix cyfryzuje informacje o wszystkich dostępnych źródłach materiałów, tworząc coś, co nazwałbym „digital twin”, czyli cyfrowego bliźniaka rynku materiałów masowych. Podobne podejście zastosowało już wiele innych platform cyfryzując inne branże. To niezwykle przyspiesza uzyskanie odpowiedniej oferty i polepsza konkurencyjność ofert tak powstających. Zważywszy, że w wielu wypadkach zapotrzebowanie pojawia się niemal „na dziś”, szybkość identyfikacji właściwego źródła materiału oraz oczywiście sprawne i terminowe dostarczenie go na plac budowy, do wytwórni betonu czy masy asfaltowej, są kluczowe – wskazuje Michał Szkudlarek.

Jakie wymierne korzyści Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw daje z punktu widzenia rynku?

W ocenie Michała Szkudlarka ułatwia i przyspiesza prowadzenie transakcji, dzięki czemu zwiększa ich ogólną liczbę i przyczynia się tym samym do wzrostu rynku i jego skuteczniejszej eksploracji.

- Cyfryzując i usprawniając proces dostaw dodatkowo zwiększamy zasięg partnerów – mówi Michał Szkudlarek.

I dodaje, że Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw mniejszym i średnim firmom budowlanym umożliwia rozpoznanie rynku na poziomie dostępnym obecnie tylko dużym organizacjom, a wszystkim klientom daje możliwość szybkiego i profesjonalnego zaadresowania swoich potrzeb materiałowych.

W jego ocenie rozwiązanie to w pewnym sensie demokratyzuje rynek, bo daje też możliwość rozszerzenia sprzedaży swoich produktów kopalniom, nawet jeśli producent nie dysponuje rozbudowaną siecią przedstawicieli handlowych.

- Rosnące zakupy na platformie Schüttflix umożliwiają już teraz w wielu miejscach w Polsce zastosowanie stawek transportowych za przewóz w jedną stronę, co istotnie wpływa na finalne koszty dostaw kruszywa. Szczególnie wśród klientów dysponujących możliwością składowania kruszywa takie rozwiązanie okazuje się wyjątkowo atrakcyjne, bo istotną część zapotrzebowania mogą zrealizować po cenach praktycznie niemożliwych do osiągnięcia na kontrakcie z pojedynczym przewoźnikiem (o ryzykach z dostępnością taboru w takim wypadku już nie wspominając) – wskazuje Michał Szkudlarek.

Dodatkowo klienci odciążani są od pracy związanej z administracją transakcji zakupu, weryfikacji materiałów oraz codziennego, wielokrotnego kontaktu z wszystkimi stronami (przewoźnik, dostawca) dzięki temu czas ten mogą wykorzystać na sprawne realizowanie harmonogramu budowy czy produkcji.

- Schüttflix sprawuje pieczę nad powierzonymi zamówieniami, a nasi pracownicy dbają o terminowość dostaw reagując również w przypadku zmian pogody, terminów czy pojawiających się kwestii jakościowych – zaznacza dyrektor zarządzający Schüttflix Polska.

Zabezpieczanie najbardziej korzystnych transakcji zakupu kruszyw

- Dzięki elastyczności rozwiązań proponowanych przez Schüttflix i zdolność do szybkiego reagowania udało nam się zabezpieczyć dostawę materiału na czas i dzięki temu zrealizować etap wymagającego projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L na odcinku od drogi krajowej nr 19 do m. Bełcząc od km 0+000 do km 8+873,57 Tchórzew" w wymaganym terminie - podkreśla dyrektor d/s środków produkcji PRD Lubartów Grzegorz Gregorowicz.

Grzegorz Gregorowicz ma nadzieję, że kolejne funkcjonalności, takie jak Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw, które wprowadza i doskonali Schüttflix, dadzą spółce jeszcze lepszą możliwość szybkiego reagowania na problemy i zabezpieczania najbardziej korzystnych transakcji w procesie zakupu odpowiednich kruszyw.

- Już teraz widzimy korzyści ze współpracy z Schüttflix związane z poszerzeniem bazy zamawiających, a nowe rozwiązania platformy, takie jak Cyfrowa Mapa Dostępności Kruszyw pozwolą nam na jeszcze większą eksplorację rynku - dodaje Agnieszka Zadrożna, dyrektor ds. sprzedaży KOSD Wrocław, kopalnia serpentynitu w Nasławicach.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Schüttflix.