Suwałki: Rusza budowa ostatniego odcinka wschodniej obwodnicy miasta

38 mln zł będzie kosztowało wykonanie ostatniego odcinka wschodniej, wewnętrznej obwodnicy miasta. W poniedziałek władze miasta i wojewoda podlaski poprzez symboliczne wbicie łopaty rozpoczęli oficjalnie budowę drogi.

Wschodnia obwodnica miasta to największa inwestycja drogowa realizowana w Suwałkach, która pochłonęła dotąd ponad 100 mln zł. Trasa będzie miała prawie 10 km i w sumie będzie kosztowała ponad 140 mln zł.

Trasa jest niemal wybudowana. Do jej uruchomienia potrzebny jest jeszcze niespełna kilometrowy odcinek od ulicy Wylotowej do Sejneńskiej. Jadąc obwodnicą od wschodu, będzie można ominąć zakorkowane często centrum miasta.

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo PDM Suwałki za 38,3 mln zł. 20 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

"Dziękuję za wsparcie, które otrzymałem przy staraniach o dofinansowanie na budowę tej drogi. Kończąc ten odcinek możemy śmiało stwierdzić, że w przyszłym roku wschodnia obwodnica Suwałk będzie już kompletna" - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Dodał, że mieszkańcy Suwałk będą mogli z niej skorzystać już we wrześniu przyszłego roku. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że ma nadzieję, że droga powstanie w terminie, bez utrudnień.

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym przebiegu. W ramach zadania powstanie droga klasy G oraz 44-metrowy tunel pod torami. Planowany termin oddania go do użytkowania to czwarty kwartał 2024 roku.

