Świętokrzyskie: Buduje się coraz więcej mieszkań

W pierwszej połowie br. w woj. świętokrzyskim oddano do użytku o 16 proc. więcej mieszkań niż w roku ubiegłym, a blisko 30 proc. więcej w porównaniu do roku 2019. Stale rośnie także liczba składanych wniosków o pozwolenie na budowę.

"Pracy mamy co niemiara. Cały czas wzmacniamy wydział budownictwa. W tym tygodniu prace rozpoczęły dwie nowe osoby. Kończą się też nabory na kolejne dwa stanowiska" - powiedział PAP Mariusz Ściana, członek zarządu starostwa powiatowego w Kielcach.

To odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestorów budową nowych domów w pow. kieleckim. W urzędzie zaczyna brakować rąk do pracy, a kolejne wnioski cały czas wpływają do wydziału budownictwa.

"W 2019 roku do starostwa złożono 2750 wniosków o pozwolenie na budowę. W 2020 tych zgłoszeń było 3350. To zainteresowanie wcale nie słabnie. W pierwszym półroczu tego roku jest to już prawie 2 tys. wniosków" - powiedział PAP Mariusz Ściana członek zarządu starostwa powiatowego w Kielcach.

Najwięcej zgłoszeń dotyczy budowy domów w podkieleckich gminach Morawica, Daleszyce, Miedziana Góra i Górno. "Widać wyraźny trend - wielu inwestorów to mieszkańcy Kielc, którzy w związku z pandemią chętnie przeprowadzają się poza miasto" - zaznaczył Ściana.

Wskazał, że najwięcej zgłoszeń dotyczy domów o powierzchni od 100 do 120 mkw. "Bardzo często są to domy parterowe z poddaszem użytkowym" - dodał.

Inwestycyjny boom potwierdzają także dane Urzędu Statystycznego w Kielcach. W pierwszej połowie 2019 roku w całym woj. świętokrzyskim do użytku oddano 1698 mieszkań, w analogicznym okresie 2020 było to już 1998, a od stycznia do czerwca br. 2322.

"Wzrost liczby zrealizowanych mieszkań odnotowano w budownictwie indywidualnym, natomiast w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, liczba oddanych mieszkań była mniejsza niż przed rokiem" - zaznaczono w raporcie.

Rośnie także liczba rozpoczętych inwestycji. W pierwszej połowie roku ruszyła budowa 2783 mieszkań. Prawie 60 proc. z nich jest realizowanych przez indywidualnych inwestorów, natomiast 40 proc. jest przeznaczono na sprzedaż. W analogicznym okresie ubiegłego roku rozpoczęto budowę 1840 mieszkań, a dwa lata wcześniej 1698 (inwestycje indywidualne stanowiły 74,8 proc.)

W górę idą także ceny nieruchomości. Expander powołując się na dane Narodowego Banku Polskiego, poinformował, że w II kw. 2021 przeciętna cena transakcyjna przy zakupie nowego mieszkania w Kielcach wynosiła 6 297 zł za mkw. To o 13 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

"Rosną ceny praktycznie wszystkich nieruchomości" - ocenił w rozmowie z PAP Wojciech Rusin, właściciel biura nieruchomości Properco.

"Bardzo niskie stopy procentowe powodują, że klientom nie opłaca się trzymać środków na rachunkach bankowych i inwestują w różne aktywa m.in. nieruchomości. Inflacja, wzrost cen materiałów budowlanych, frachtu i przewozów to wszystko ma wpływ na ten wznoszący trend" - powiedział Rusin.

"Kawalerki i mieszkanie dwu, trzy pokojowe, jeśli są wystawione po cenie rynkowej, są sprzedawane w ciągu kilku dni od pojawienia się ogłoszenia. Mamy też ożywienie na rynku domów i działek. Wyjątkiem są lokale komercyjne" - zaznaczył.

W jego ocenie w pierwszej połowie br. ceny nieruchomości w Kielcach poszły w górę o około 5-8 proc.

