Świętokrzyskie: GDDKiA złożyła wniosek o pozwolenie na budowę obwodnicy Morawicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do wojewody wniosek o pozwolenie na budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej (Świętokrzyskie) – poinformowała we wtorek GDDKiA. Ponad 4-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 73 ma być gotowy w 2026 r.

Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu dk 73 podpisano w lipcu ub. roku. Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu konsorcjum Fabe Polska (lider), SP Sine Midas Stroy i Dampak (partnerzy), które ma zrealizować inwestycję za ok. 214,9 mln zł.

Rzeczniczka kieleckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Pawelec-Buras poinformowała we wtorek, że zgodnie z harmonogramem zakończył się etap opracowania dokumentacji projektowej, co pozwoliło na złożenie do wojewody świętokrzyskiego wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

"Uzyskanie decyzji pozwoli na rozpoczęcie robót budowalnych na ponad 4-kilometrowym odcinku drogi krajowej nr 73" - przekazała rzeczniczka.

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch estakad, pierwsza z nich o długości 500 metrów będzie przebiegała nad Czarną Nidą. Druga, 350-metrowa, nad rzeką Morawką. Ponadto wybudowany zostanie most nad potokiem Łabędziów, wiadukt nad drogą powiatową w Łabędziowie i podziemne przejście dla pieszych. W projekcie przewidziano także powstanie kilku przejść dla zwierząt. Na włączeniach odcinka do obecnej dk 73 wybudowane będą ronda.

Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku drogi krajowej nr 73, która łączy węzeł Kielce, Busko-Zdrój i Tarnów. Trasa ma być gotowa w pierwszej połowie 2026 r.

Nowa, dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) będzie skomunikowana z przebudowanym czterokilometrowym odcinkiem trasy dk 73 i jest użytkowany od stycznia br.

