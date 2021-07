Świętokrzyskie: Solidarna Polska: polityka klimatyczna UE może spowodować zamknięcie polskich cementowni

Działacze Solidarnej Polski ostrzegali w piątek w Nowinach koło Kielc, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej może doprowadzić do zamknięcia polskich cementowni. Zamierzają w tej sprawie interweniować w Komisji Europejskiej w Brukseli.

W polskich cementowniach zatrudnionych jest obecnie ponad 4 tys. osób. Duża część miejsc pracy w tej branży przypada na województwo świętokrzyskie (Cementownia Małogoszcz, Cementownia Nowiny, Cementownia Ożarów). Zdaniem polityków Solidarnej Polski te miejsca pracy są zagrożone. Uważają oni, że skutki polityki klimatycznej Unii Europejskiej mogą być katastrofalne nie tylko dla polskich cementowni, ale i całej gospodarki.

"Na to nie ma naszej zgody. Od początku, jako Solidarna Polska, mówimy o suwerenności gospodarczej Polski, dlatego będziemy bronić cementowni oraz miejsc pracy, także tych zakładów zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim" - zapewnił poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek.

Poseł SP Janusz Kowalski powiedział z kolei, że do 2030 roku cementownie z regionu świętokrzyskiego mogą zostać zamknięte. Powodem są rosnące koszty emisji dwutlenku węgla. "Cena emisji jednej tony CO2 na terenie Unii Europejskiej w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy wzrosła o ponad 100 proc. z 27 do 58 euro. Do produkcji jednej tony cementu zużywa się około 0,6 tony emisji CO2. Rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla powodują, że produkcja wapiennicza na terenie Unii Europejskiej przestaje być opłacalna. Grozi nam to, że będziemy te surowce importować z Białorusi i z Azji, a nasze zakłady zostaną zamknięte" - ostrzegał Kowalski.

Działacze Solidarnej Polski zamierzają interweniować w tej sprawie w Komisji Europejskiej w Brukseli. "Podejmujemy interwencję w Brukseli i chcemy tam rozmawiać, przekonując, że taka polityka klimatyczna jest zła. W przypadku, gdyby to się nie udało, a istnienie cementowni zostałoby zagrożone, wówczas będziemy dążyć do repolonizacji" - zapowiedział Kowalski.

"Będę podejmował interwencję w Komisji Europejskiej. Nie ma zgody na to, żeby tak prowadzona polityka klimatyczna doprowadziła do upadku naszych zakładów, a Polacy tracili miejsca pracy. Skutki tej polityki będą opłakane. Staniemy w obronie polskich cementowni" - dodał Gosek.

Działacze Solidarnej Polski zamierzają na przełomie sierpnia i września rozmawiać w Brukseli o przyszłości polskich cementowni.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl