Syndyk wydzierżawił Elektrobudowę Zarmenowi

Syndyk masy upadłości spółki Elektrobudowa w upadłości 7 maja 2020 r. podpisał z Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Dwie umowy obowiązują do końca 2025 r.





Szybka upadłość

- Naszym zadaniem pozostaje to najprostsze - wesprzeć spółkę kapitałem obrotowym i instrumentami pozwalającymi na prowadzenie kontraktacji. Zapewne należy jeszcze wypracować z kadrą Elektrobudowy nieco zmienioną strukturę, doposażyć w narzędzia wspierające zarządzanie i komunikację w organizacji - podkreślił Koncewicz.- W dalszej perspektywie obligatoryjnie zainwestować środki i siły w modernizację obecnego produktu i nowych propozycji dla obsługiwanego przez spółkę segmentu. Jednak wszystkie te działania zalezą od wyniku prowadzonego badania spółki i ostatecznych decyzji syndyka - podsumował.W marcu 2020 r. zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Oznaczało to koniec trwającej od roku walki o ratunek dla kluczowej firmy na polskim rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Sąd wydał postanowienie o upadłości 24 marca.Przypomnijmy, że katalizatorem problemów Elektrobudowy, które zaczęły przybierać na sile na początku 2019 r., okazał się przede wszystkim kontrakt na budowę instalacji metatezy dla PKN Orlen w Płocku. Ukończono go z dużym opóźnieniem, a kary umowne, których zażądał naftowy koncern, zachwiały wskaźnikami finansowymi spółki, przez co banki odcięły spółce dostęp do finansowania.Następnie okazało się, że Elektrobudowa znajduje się też w ostrym sporze z innym państwowym koncern, czyli Tauronem, dla którego spółka budowała w przeszłości blok w elektrociepłowni w Tychach. Również Tauron zażądał wypłaty kar umownych.