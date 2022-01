System 3E wyemituje akcje. Swoje udziały ma już Grzegorz Krychowiak

Firma System 3E, która oferuje technologie budowy domów na bazie elementów z naturalnego perlitu, zapowiada wejście na giełdę, które poprzedzi emisja skierowana do inwestorów społecznościowych.

Crowdfunding i wejście na giełdę

Spółka zapewnia, że w technologii 3E można realizować zarówno projekty domów jednorodzinnych i letniskowych, jak i obiekty użyteczności publicznej, hale magazynowe, czy budynki gospodarcze. Elementy 3E można stosować także do wypełnienia konstrukcji wysokich. We współpracy z jedną z największych sieci handlowych firma zbudowała już trzy supermarkety, a pierwsze konstrukcje w technologii 3E powstają w Szwecji, Hiszpanii i już niedługo w Holandii.Polskie przedsiębiorstwo przygotowuje się do ekspansji na Niemcy i USA, a na wielu rynkach światowych posiada patenty dla swoich rozwiązań. Jak wylicza, tylko europejski rynek ścian zewnętrznych i nośnych jest wart 46 mld euro.System 3E zapowiedział emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego do limitu 1 mln euro, która ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku. Spółka chce zaprosić do grona akcjonariuszy inwestorów, którzy rozumieją branżę i leżący w niej potencjał. Kampania poprzedzi planowany do końca 2023 roku debiut na giełdzie i jest promowana przez platformę Crowdway.- Emisja crowdinvestingowa to w naszym przypadku swoiste pre-IPO, chcemy w relatywnie krótkim czasie zgromadzić i zainwestować środki w rozwój naszej infrastruktury. Jest to ostatni krok do osiągnięcia pełnego potencjału produkcyjnego fabryki w Radomsku, którą wybudowaliśmy w latach 2017/2018. Dzięki inwestycji możliwe będzie wykorzystanie odpowiedniego momentu, by zbudować dostateczną skalę. Szczegóły emisji zaprezentujemy niebawem - wyjaśnia Dariusz Lewandowski.Crowdfunding udziałowy będzie dla spółki kolejną szansą na pozyskanie zewnętrznego finansowania. W 2020 r. do grona udziałowców spółek System 3E i Dom 3E dołączył piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak, obejmując udziały o wartości 5 mln zł. Krychowiak stał się nie tylko inwestorem, ale także ambasadorem marek 3E, wspierając firmę wizerunkowo.System 3E powstał w 2017 roku, prezesem spółki jest Dariusz Lewandowski, który wcześniej zarządzał polskimi oddziałami Red Bulla oraz koncernu Tata.Do spółki matki należą też Dom 3E SA i Dom 3E Realizacje Sp. z o.o. Pierwsza zajmuje się kompleksową obsługą klientów B2C oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów i partnerów, wliczając w to szeroko zakrojone działania marketingowe. Druga odpowiada end-to-end za proces budowy domu i szkolenia ekip.Elementy 3E powstają w autorskim zakładzie technologicznym SYSTEM 3E w Radomsku. Fabryka ma potencjał produkcyjny do 500 tys. elementów rocznie.