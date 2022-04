System zarządzania ruchem drogowym warty ok. 880 mln zł do końca tego roku

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD) na sieci TEN-T - etap I, największy tego typu projekt w Europie, ma zostać oddany do użytku do końca tego roku - poinformował PAP rzecznik GDDKiA Szymon Piechowiak. Wartość projektu to około 880 mln zł.

"KSZRD na sieci TEN-T - etap I to w tej chwili największy tego typu projekt w Europie. Wartość łączna to około 880 mln zł, a dofinansowanie środkami unijnymi wynosi ponad 123 mln euro. To główny element tworzenia w Polsce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem" - powiedział Szymon Piechowiak z GDDKiA. "Oddanie tego pierwszego etapu zaplanowano do końca tego roku" - dodał.

KSZRD na sieci TEN-T - etap I jest częścią Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Jak wyjaśnił Piechowiak, elementy tego ostatniego (KSZR) są po części już zbudowane, po części znajdują się w realizacji i będą realizowane razem z rozbudową sieci dróg krajowych.

System centralny, czyli KSZRD, tworzony jest od podstaw i zaprojektowany pod konkretne potrzeby GDDKiA. To system informatyczny, który składa się z oprogramowania oraz infrastruktury sprzętowej (m.in. serwery, macierze, urządzenia aktywne sieci, systemy operacyjne, oprogramowanie wirtualizacyjne) zainstalowanych w centrach przetwarzania danych (CPD), umożliwiających prawidłowe i zgodne z wymaganiami technicznymi funkcjonowanie całości systemu.

