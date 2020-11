Sytuacja w budownictwie nie jest jednoznaczna

Produkcja budowlano-montażowa spada, a uderzenie koronawirusa w inwestycje prywatne i samorządy sprawia, że to projekty rządowe będą musiały stabilizować branżę. Jednoznacznym przewidywaniom wymyka się natomiast rynek mieszkaniowy. O sytuacji w sektorze portal WNP.PL rozmawiał z Damianem Kaźmierczakiem, głównym ekonomistą Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Zobacz także: „Czarny koń” może kryć się w giełdowym wyścigu spółek budowlanych - W trudniejszej sytuacji będą małe i średnie podmioty, które w poprzednich latach notowały rentowność w przedziale 5-10 proc. na tle 1-2 proc. w przypadku dużych firm. Cały sektor będzie mocno uzależniony od projektów publicznych, realizowanych na poziomie centralnym. Ograniczenia inwestycji należy się spodziewać w segmencie prywatnym - wskazał Kaźmierczak.- Bardzo pozytywne perspektywy dotyczą rynku magazynowego, a umiarkowane mieszkaniowego. Gorsze dotyczą biur, handlu i hoteli. W mojej opinii, najgorsze perspektywy rysują się przed samorządami, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej z powodu spadających dochodów i kosztów walki z pandemią - dodał.Jak informował GUS, we wrześniu 2020 r. rozpoczynanych budów było o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. W stosunku do sierpnia tego roku wzrost wyniósł 35 proc.Zobacz więcej: Mieszkania w budowie. Oto najnowsze dane GUS - Na rynku mieszkaniowym mamy do czynienia z ciekawą sytuacją. Na początku pandemii przewidywania były pesymistyczne. Wróżono gwałtowny spadek cen mieszkań. Do takiej korekty jednak nie doszło. Wszystkie prognozy są jednak obarczone dużą dozą niepewności, gdyż nie wiemy, dokąd zaprowadzi nas pandemia - stwierdził Kaźmierczak.Jak dodał, na rynku mieszkaniowym „spadamy z wysokiego konia”. W ostatnich latach deweloperzy przyzwyczaili się do bardzo wysokiej dynamiki sprzedaży, która była rekordowa. Dlatego wahnięcia sprzedaży mogą budzić ich obawy.Jednak zdaniem Kaźmierczaka, nawet jeżeli dojdzie do przejściowego spadku podaży mieszkań, to dla samego rynku mieszkaniowego może to być zdrowe, bo dojdzie do pewnego urealnienia sytuacji w sektorze.- Wydaje mi się, że do dużej korekty cenowej nie będzie. Jeśli do niej miałoby do niej dojść, to musiałby nastąpić duży spadek popytu, a na to się raczej nie zapowiada. Jeśli doszłoby natomiast do umiarkowanego spadku popytu, to za tym pójdzie też reakcja deweloperów w postaci wstrzymywania nowych inwestycji - ocenił ekonomista.Zwrócił też uwagę, że przy niższych kosztach budowy deweloperzy będą nawet w stanie oferować nawet tańsze mieszkania przy zachowaniu satysfakcjonującej marży. Zatem perspektywy dla rynku deweloperskiego są całkiem pozytywne.Odnosząc się do popytu na mieszkania Kaźmierczak wskazał na głównych klientów. Wśród nich są ci, którzy zazwyczaj muszą posiłkować się kredytami hipotecznymi, czyli osoby kupujące mieszkanie po raz pierwszy lub zmieniające je na większy lokal.Jak wskazał ekonomista, w ostatnim czasie widać pewno poluzowanie polityki banków w zakresie udzielania hipotek, ale o kredyt wciąż jest o wiele trudniej niż przed pandemią.Kolejna grupa to inwestorzy, którzy w mieszkaniach upatrują lokaty kapitału w realiach bardzo niskich stóp procentowych.- Od początku pandemii 50 mld zł „wyparowało” z banków i zostało przekierowane do funduszy inwestycyjnych i na rynek kapitałowy, ale też zapewne duża część będzie lokowana w rynek mieszkaniowy - ocenił Kaźmierczak.W jego opinii, krótkoterminowo popyt będzie podlegał wahaniom z powodu pandemii, ale długoterminowo deficyt mieszkań w Polsce pozostaje duży. Dlatego też coraz większe znaczenie na rynku będą odgrywać inwestorzy instytucjonalni.- Podobnie jak na zachodzie, gdzie najem jest bardziej powszechny niż w Polsce, będą u nas obecni inwestorzy kupujący duże pakiety mieszkań na wynajem. Będzie to działać stabilizująco na rynek deweloperski - podsumował ekonomista.