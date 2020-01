Szczecin: Most na Regalicy będzie zmodernizowany

Most kolejowy na Regalicy w Szczecinie, który jest częścią linii kolejowej Wrocław-Szczecin będzie zmodernizowany. Wartość umowy to 328 mln zł. Zmodernizowany most będzie miał nową wzmocnioną konstrukcję i większy prześwit.

Porozumienie ws. modernizacji mostu na Regalicy podpisali w poniedziałek w Szczecinie przedstawiciele Wód Polskich oraz PKP Polskich Linii Kolejowych.

"Inwestycja realizowana przez Wody Polskie i PKP PLK ma strategiczne znaczenie dla żeglugi w Szczecińskim Węźle Wodnym" - powiedział dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski.

"Prace zapewnią większy prześwit mostu, zostanie on wyniesiony na wysokość ok. 6,2 metra ponad poziom tzw. Wielkiej Wody Żeglownej, co jest istotne dla zwiększenia działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w Szczecinie i skuteczne prowadzenie polsko-niemieckiej akcji lodołamania" - dodał Duklanowski.

W ramach modernizacji zdemontowane zostaną trzy przęsła i podpory obiektu. W ich miejscu powstanie nowa wzmocniona konstrukcja. W ramach prac ma powstać drugi tor o długości 300 metrów z siecią trakcyjną. Zachowane zostanie ruchome przęsło zwodzone znajdujące się od strony Międzyodrza.

Wartość przedsięwzięcia to 328 mln zł. Wykonawcą prac będzie firma Sweco.

Poza umową z Wodami Polskimi w poniedziałek podpisano także porozumienia z portem w Policach. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406.