Szef CPK: postanowiliśmy rozważyć wariant KDP omijający Konstantynów Łódzki

Wsłuchując się w głosy mieszkańców postanowiliśmy rozważyć również wariant przebiegu nowych linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) omijający Konstantynów Łódzki – poinformował podczas czwartkowej wizyty w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) Mikołaj Wild.

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprosił w czwartek szefa CPK, by skonsultować z nim przebieg nowej trasy linii kolejowej prowadzącej przez woj. łódzkie do nowego lotniska zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią.

Jeden z zaproponowanych pod koniec stycznia wariantów tras KDP przebiegający przez teren woj. łódzkiego w tzw. wariancie północnym wywołał duże protesty mieszkańców m.in. Łodzi z osiedli Złotno, Zdrowie, Mileszki oraz Konstantynowa Łódzkiego, Lutomierska, Szadku, Brzezin, Wodzieradów. Zwracano uwagę, że linia kolejowa 85 ma przebiegać m.in. przez rezerwat przyrody Polesie Konstantynowskie i zabytkowy park Piłsudskiego, co może doprowadzić do ich degradacji, a w Konstantynowie Łódzkim przez osiedla mieszkaniowe i tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, a także przecina planowany zbiornik wodny Bechcice Konstantynów.

Tej sprawie poświęcona była m.in. sesja Sejmiku woj. łódzkiego z udziałem pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały oraz - jak przypomniał marszałek - trwała "burzliwa" debata z udziałem mieszkańców regionu.

"Za chwilę będą ogłoszone wyniki konsultacji, a nam zależy na tym, żeby nasz głos, głos dużej części mieszkańców woj. łódzkiego był wysłuchany przez ministerstwo i Centralny Port Komunikacyjny" - podkreślił Schreiber.

Wild wskazał, że CPK to projekt, którego celem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców Polski w system transportu publicznego i kolejowego.

"W pobliżu Łodzi dostrzegliśmy bardzo istotne opory w Konstantynowie Łódzkim(...) Dlatego, wsłuchując się w głos mieszkańców, postanowiliśmy rozważyć również wariant omijający Konstantynów Łódzki" - ogłosił prezes portu.

Zaznaczył jednocześnie, że bez sprawnego transportu publicznego rozwój wielu miast, także w pobliżu Łodzi, nie będzie mógł nastąpić. Dlatego - jak mówił szef CPK - z perspektywy celów programu kluczowe jest, aby wszyscy mieszkańcy, którzy tego chcą mieli możliwość skorzystania z transportu publicznego.

"Dla nas ten warunek musi zostać spełniony. Dlatego w dzisiejszych rozmowach poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, które mogłoby uwzględnić te głosy, które do nas dochodziły w ramach konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL), ale jednocześnie zapewnić dostęp do transportu publicznego, jak największej liczbie mieszkańców. Jestem przekonany, że razem wypracujemy rozwiązanie, które będzie mogło zrealizować te dwa cele" - podkreślił Wild.

CPK - według założeń rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną - węzłem przesiadkowym, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Ma powstać 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha; w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.