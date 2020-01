Szef GDDKiA widzi sposób na wyeliminowanie z przetargów "firm teczkowych"

Myślę, że możemy wspólnie wiele zdziałać z branżą budowlaną, jeśli nie będziemy stawać po dwóch stronach barykady - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, podczas czwartkowego (23 stycznia) posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury. Zapowiedział kontynuację dialogu z sektorem, w tym prace nad stworzeniem systemu certyfikacji rzetelnych wykonawców.

Certyfikaty za wywiązywanie się z budowlanych kontraktów ułatwiałyby zdobycie kolejnych zleceń, dając dodatkowe punkty w przetargach. Zdaniem Żuchowskiego, powinna je przyznawać niezależna instytucja, monitorująca nie tylko kontrakty realizowane przez GDDKiA, ale także innych inwestorów publicznych i prywatnych.Podczas czwartkowej Komisji Infrastruktury szef GDDKiA przypomniał również, że w ostatnich dniach Dyrekcja opublikowała tegoroczny plan przetargów, co ma pozwolić branży odpowiednio przygotować potencjał wykonawczy.W 2020 r. planowane jest rozpisanie postępowań na 25 odcinków dróg o łącznej długości 353 km . Szacowana wartość tych przetargów to 12,2 mld zł.Przypomnijmy też, że w 2020 r. GDDKiA planuje udostępnić kierowcom co najmniej ok. 117 km dróg . Obecnie mają oni do dyspozycji ok. 4 146 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696 km autostrad i 2 450 km dróg ekspresowych.