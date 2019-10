Sześć ofert na dokończenie S61 Via Baltica po Rubau. Polaqua najtańsza

GDDKiA otrzymała sześć ofert w przetargu na dokończenie budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku węzeł Podborze (z węzłem) - węzeł Śniadowo (bez węzła), które pierwotnym wykonawcą było konsorcjum spółek z hiszpańskiej grupy Rubau. Najtaniej odcinek, który będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Baltica, chce dokończyć Polaqua. Wartość oferty spółki to prawie 750 mln zł brutto.



Warty 479,11 mln zł brutto kontrakt na realizację tego zadania rozwiązano w połowie maja 2019 r. Inwestycja miała być pierwotnie zakończona do końca listopada 2020 r. Zarówno GDDKiA, jak i Rubau wzajemnie obarczają się winą za zakończenie współpracy.



GDDKiA podkreślała, że procentowy upływ czasu umowy w momencie jej rozwiązania wynosił 45,69 proc., a zaawansowanie finansowe zaledwie 2,52 proc. Rubau wskazywał natomiast na "uchybienia i zaniechania ze strony inwestora".

Przedsięwzięcie obejmuje m.in. zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61 o długości ok. 19,5 km i nawierzchni betonowej, dwóch węzłów (Podborze i Komorowo) oraz obiektów inżynierskich (mosty - 4; wiadukty - 22; przejścia dla zwierząt - 6).



Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie, gdyż łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica.



Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią. To właśnie odcinek S61 Suwałki - Budzisko bezpośrednio łączy polską siec dróg ekspresowych z siecią dróg państw nadbałtyckich.