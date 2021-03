Sześciu oferentów w przetargu na dokończenie budowy odcinka S7

Sześciu oferentów złożyło oferty do przetargu na dokończenie odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa. Umowa z poprzednim wykonawcą została wypowiedziana, ponieważ dotychczasowe tempo prac nie pozwoliłoby na zakończenie ich w uzgodnionym terminie.

Zadanie objęte przetargiem dotyczy odcinka S7 od węzła Widoma do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km.

Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, w związku z czym jest kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym.

Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden tzw. zintegrowany, a także wiele innych obiektów inżynieryjnych.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, najtańszą ofertę złożył Intercor z Zawiercia na prawie 1,255 mld zł, a najdroższą - konsorcjum firm Budimex i Strabag za prawie 1,814 mld zł. Teraz rozpocznie się sprawdzanie nadesłanych ofert.

Zadanie objęte przetargiem dotyczy odcinka S7 od węzła Widoma (bez węzła - powstaje on w ramach budowy odcinka Szczepanowice - Widoma) do włączenia do węzła Kraków Nowa Huta o długości 18,3 km. Inwestycja przebiega po mocno zurbanizowanych terenach Krakowa, w związku z czym jest kosztowna i skomplikowana pod względem technicznym. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe, w tym jeden tzw. zintegrowany, a także wiele innych obiektów inżynieryjnych.

Zgodnie z warunkami przetargu wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy od daty zawarcia umowy dla odcinka nr 1 zamiejskiego oraz - 34 miesiące od zawarcia umowy dla dcinka nr miejskiego. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu dla odcinka nr 2 miejskiego o trzy miesiące.

Przetarg przewiduje też odcinek nr 3 Kocmyrzowska (od styku projektowanego węzła Grębałów do skrzyżowania z ul. Kantorowicką, bez przebudowy skrzyżowania) z terminem 34 miesięcy.

GDDKiA odstąpiła na początku grudnia ub.r. od umowy z włoską firmą Webuild (poprzednia nazwa Salini) na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do granic Krakowa.

Kontrakt został podpisany we wrześniu 2018 r. i opiewał na 1,072 mld zł. Zadanie miało być wykonane w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (nie wliczając miesięcy zimowych).

Jak poinformowała wtedy rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, decyzja o odstąpieniu od umowy z wykonawcą to efekt braku należytego wykonywania robót i braku pozytywnej reakcji na wezwania do poprawy oraz powstałą zwłokę w realizacji prac.

Budowa drogi ekspresowej S7 biegnącej od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa została podzielona na odcinki realizacyjne: Moczydło - Miechów, Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma oraz Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta). Najbliższe końca są prace pomiędzy Szczepanowicami i Widomą, gdzie zaawansowanie wszystkich robót wynosi 82 proc. Inwestycja powinna być gotowa jesienią br.

Od lipca 2020 roku trwa budowa odcinka S7 Moczydło - węzeł Miechów. To zadanie ma się zakończyć w 2023 r. Kolejny odcinek S7,między węzłami Miechów i Szczepanowice ma podpisaną umowę z wykonawcą.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl