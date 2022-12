Sztuczne światło pozwala nam oszukać naturę i być aktywnym przez całą dobę

Światłem sztucznym oszukujemy naturę, ale dajemy sobie szansę na efektywną pracę przez całą dobę - mówi WNP Sebastian Łowkis, Business Development Manager Lighting Milwaukee Poland.

Kiedy nie mamy odpowiedniego oświetlenia odczuwamy naturalny dyskomfort

Najważniejszym osiągnięciem jest możliwość korzystania z bateryjnego zasilania punktów świetlnych

Dla każdej branży przygotowane są specjalne, dedykowane rozwiązania

Co jest najważniejsze przy wykorzystaniu profesjonalnego oświetlenia?

- Przy używaniu tego typu oświetlenia najważniejsze jest bezpieczeństwo stanowiska pracy, każda instrukcja dołączona do każdego wykorzystywanego elektronarzędzia mówi o bezpieczeństwie i odpowiednim oświetleniu. Jak najlepiej pokazać, czym jest światło? Najlepiej jest wejść do ciemnego pomieszczenia i wykonać proste, najmniej skomplikowane operacje. Nie wszyscy mają tego świadomość. Kiedy światła nie ma, odczuwamy naturalny dyskomfort, a gdy mamy jeszcze pracować, to jest poważny problem.

Teraz otrzymaliśmy szansę na normalne życie w drugiej, tej pozbawionej naturalnego światła słonecznego, części dnia. Światłem sztucznym po trosze oszukaliśmy naturę, daliśmy szansę na efektywną pracę przez całą dobę.

Najważniejszą rzeczą przy oświetleniu jest, jak wcześniej wspomniałem, bezpieczeństwo. To jest kluczowe, bo dzięki temu dbamy o siebie i o innych. Jeżeli wykonujemy czynności w miejscach niebezpiecznych, na przykład na budowach, musimy mieć na uwadze sytuacje, że przykładowo elektryk, który pracuje na stanowisku i nagle światło przestaje mu działać, wystawiony jest potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia. Możemy się obawiać, że zdarzy się wypadek. Mówimy o trudnych sytuacjach na placach budów. Światło jest kluczowe.

Obowiązujące normy mówią wprost o ilości światła, która jest wymagana na danym stanowisku pracy

Jest norma, która mówi wprost o ilości światła, które wymagane jest na danym stanowisku pracy, przy wykonywaniu konkretnej czynności. Przykładowo osoba zatrudniona w magazynie będzie potrzebowała mniej światła niż szlifierz diamentów. Dwa różne bieguny, jeden cel, oczywista pomoc w wykonywaniu obowiązków, zapewnienie komfortu dostarczania strumienia światła o odpowiedniej barwie i mocy.

Czy prawdą jest, że w takim potocznym odczuciu staramy się odwzorowywać na nasze potrzeby, barwę naturalnego światła słonecznego?

- Jesteśmy przyzwyczajeni do światła słonecznego, to prawda. Jak Słońce wstaje, mamy światło cieplejsze, później jest neutralne, następnie mamy barwę zimną, a potem skłaniając się ku wieczorowi dostrzegamy kolory żółty i pomarańczowy.

W naszych domach mamy ciepłe światło pozwalające na dobry odpoczynek

W domach mamy zazwyczaj ciepłe światło, żeby dobrze odpoczywać, o barwie 3 tysięcy Kelwinów. Bo właśnie temperaturę barwową wyrażamy w Kelwinach. Nasze światło jest dostosowane do tego, żeby ułatwić pracę. My w naszych lampach mamy barwę 4 tysięcy Kelwinów. Dlaczego? Ponieważ jest to temperatura barwowa, w której jesteśmy najbardziej skupieni i produktywni.

Propozycja Milwaukee dla klientów charakteryzuje się tym, że oferuje neutralne światło, które bardzo dobrze odwzorowuje barwy i szczegóły, czyli żółty jest żółty, czerwony - czerwony, a niebieski pozostaje niebieski. A co się dzieje, gdy mamy światło o innej temperaturze barwowej, możemy uprościć to do mieszania farb. Świecimy zimnym, wpadającym w niebieskie, światłem na żółte przewody elektryczne i mamy wrażenie, że robią się zielone. Gra świateł wykorzystywana jest w handlu, gdzie w sklepach wielkopowierzchniowych, odpowiednią barwa światła zachęca się do kupna nabiału, pieczywa, mięsa czy warzyw i owoców. A wszystko po to, żeby oszukać mózg, żeby oferowane produkty wyglądały lepiej. To jak glutaminian sodu, który poprawia smak, a tu mamy do czynienia z barwą światła. My światło "Milwaukee" stosujemy po to, żeby każdy, kto pracuje, odczuwał komfort i bezpieczeństwo.

Na czym polega oferta specjalna wykorzystania neutralnego światła?

- Co roku mamy w ofercie nowe rozwiązania, staramy się sprostać wymaganiom każdej branży. Inny sprzęt jest dla elektryka, dla brygad wykończeniowych w budownictwie, dla ekip działających w kanałach, w których jest duża wilgotność. Dla osób, które pracują na wysokościach też mamy specjalne rozwiązania, dodatkowo oświetlenie osobiste ręczne, czołowe, na kaski.

Mamy ponad 40 produktów co stanowi naszą naturalną przewagę konkurencyjną. Każda nawet specjalistyczna branża może znaleźć u nas coś, co ułatwi jej dalsze działania. Dodatkowo proponujemy wiele możliwości mocowania lamp: magnesy, otwory montażowe, uchwyty sprężynowe czy otwory do statywów. Możliwości adaptacyjne są praktycznie nieograniczone. Robimy również zamienniki najpopularniejszych lamp funkcjonujących na placach budów. Na przykład naświetlacz zwany popularnie halogenem. Można go postawić na podłodze, można go podwiesić w dowolnym miejscu.

Unikatowym rozwiązaniem jest możliwość stosowania akumulatorów do zasilania elektrycznego

My proponujemy to z użyciem akumulatorów. Nie potrzebujemy zasilenia elektrycznego, gdyż jesteśmy niezależni. Każdy z naszych produktów na tych akumulatorach może działać w normalnym trybie przez całą zmianę. Jeżeli pracownik zabiera ze sobą źródło, to może na tak zwanym średnim trybie przepracować co najmniej 6 godzin. Możemy też na najwyższym trybie utrzymać odpowiedni poziom oświetlenia nawet przez kilka godzin. Można też włożyć baterię i świecić przez tydzień, bez przerwy.

Zasilanie bateryjne to klucz dla niezależności, a także autonomii pracy urządzeń?

- Organizujemy pokazy nocne dla straży pożarnej: państwowej czy OSP, dla różnych grup ratowniczych i wtedy można sprawdzić skuteczność naszego oświetlenia. Dla strażaków to jest sprzęt pierwszej potrzeby, nie mamy na wszystkie rzeczy odpowiednich atestów, które pozwalają na stosowanie zestawów oświetleniowych w akcji. Chodzi tu o konieczność posiadania specjalnych certyfikatów. Gdy jednak mamy do czynienia z wypadkami drogowymi, oświetleniem miejsc zaopatrzenia, gromadzenia sprzętu ratunkowego to akumulatorowe oświetlenie jest bezkonkurencyjne i po prostu niezbędne.

Niedawno były ćwiczenia ratowników w lesie, było ciemno, padał intensywny deszcz. Miejsca oświetlone były w sposób odpowiedni bez konieczności używania agregatów prądotwórczych. Bez huku, bez spalin, bez zanieczyszczenia środowiska pozwalamy normalnie pracować w ekstremalnie trudnych warunkach.

Czy obudowy pozwalają na specjalistyczne użytkowanie sprzętu oświetleniowego?

- Część naszych lamp i latarek posiada szczelność IP 67. Ta norma mówi o tym, że latarkę można zanurzyć pod wodą i nic się z nią nie będzie działo. Jedna z naszych obszarowych opraw oświetleniowych ma identyczną szczelność. To jest duża lampa, która ma moc ponad 5 tysięcy lumenów i jest efektywna tam , gdzie panuje bardzo duża wilgotność, wręcz woda. Podczas pokazów testowych wkładamy ją zapaloną, do akwarium wypełnionego wodą, pokazując tym samym jej hermetyczność.

Współpracujemy z KGHM Polska Miedź, który korzysta z naszych lamp, w różnym środowisku. Dla mnie najlepszą rekomendacją są recenzje ze strony strażaków, to są ludzie, którzy w trakcie akcji muszą mieć bezpieczny, niezawodny sprzęt oświetleniowy. Jeżeli coraz częściej słyszę pochlebne opinie, to znaczy bardzo wiele. Jesteśmy obecni na targach zbrojeniowych od lat. Nie podając szczegółów mogę powiedzieć, że niebawem nasze akumulatorowe maszty będą testowane w specjalistycznych jednostkach wojskowych. Czyli podsumowując, jesteśmy otwarci na wszystkie branże, zamówienia specjalne czy dedykowane.

