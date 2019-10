Szybciej z Malborka do Grudziądza

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą rewitalizację linii kolejowej nr 207 od granicy woj. pomorskiego do Malborka. Dla pasażerów efektem prac będzie lepszy dostęp do kolei oraz szybszy dojazd do Grudziądza, Malborka i dalej do Trójmiasta. Projekt współfinansowany jest z RPO Województwa Pomorskiego.