Szybsze połączenia kolejowe na trasie Łódź - Kutno

Ruszają prace dzięki, którym podróżujący koleją na trasie Łódź - Kutno będą mogli szybciej dojechać do celu. Na stacjach w Zgierzu, Ozorkowie, Łęczycy powstaną nowe funkcjonalne perony - zapowiedział Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

30 sierpnia ruszą prace budowlane na odcinku Zgierz - Ozorków - Łęczyca na trasie kolejowej z Łodzi do Kutna. Efektem będą wygodne perony na 3 stacjach i 2 przystankach oraz dogodne połączenia między aglomeracją łódzką i magistralą Warszawa - Poznań - podano w zespole prasowym PKP PKL.

"Na czas remontu, na jednotorowej trasie wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza" - zapowiedział Wielgusiak.

Inwestycja między Zgierzem a Ozorkowem jest dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Modernizacja odcinka Ozorków - Łęczyca jest realizowana ze środków budżetowych. Łączna wartość prac to ok. 300 mln zł - podany PKP PLK.

"Mieszkańcy regionu podróżujący na trasie Łódź - Kutno będą mogli szybciej i sprawniej dotrzeć do celu. Pociągi pasażerskie przyspieszą z obecnych 70-90 km/h do 120 km/h. PKP PLK zapowiada też sprawniejszy przewóz towarów. W Zgierzu, Ozorkowie, Łęczycy i Sierpowie powstaną nowe funkcjonalne perony" - poinformował Rafał Wielgusiak.

Zmiany zostały uwzględnione w rozkładach jazdy, można się z nimi zapoznać także na stronie www.portalpasazera.pl

Trasa Łódź - Kutno, na odcinku Łódź Kaliska - Łęczyca, zostanie przebudowana do 2022 roku. PKP PLK planują również przebudowę odcinka Łęczyca - Kutno. Po zakończeniu wszystkich prac, czas podróży z Łodzi do Kutna skróci się o ok. 15 minut.