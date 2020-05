Szykuje się certyfikacja wykonawców. Będzie mniej problemów na budowie dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi rozmowy z organizacjami branżowymi i Ministerstwem Rozwoju, które mają pozwolić na wprowadzenie systemu certyfikacji wykonawców. Certyfikaty mają być dwa: pierwszy będzie decydował o dopuszczeniu do przetargu, a drugi pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie ofert w postępowaniu.

Inni też certyfikują

- W różnych postępowaniach, mimo, że stawiane są takie same lub zbliżone wymagania wobec wykonawców, muszą oni każdorazowo przedkładać osobny, dedykowany komplet dokumentów. W efekcie udział w postępowaniu, często uzależniony jest od pozyskania lub sporządzenia przez wykonawcę znacznej liczby dokumentów. Jest to czasochłonne, generuje dodatkowe koszty oraz obarczone jest ryzykiem popełnienia błędu - dodała.GDDKiA wyjaśniła, że możliwość uzyskania certyfikatu przez wykonawców, zastąpiłaby wszystkie wspomniane dokumenty. Uzyskany certyfikat byłby dokumentem potwierdzającym brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania.Jednocześnie byłby potwierdzeniem dysponowania przez wykonawcę określoną wiedzą, doświadczeniem, personelem czy zapleczem sprzętowym. Dzięki temu GDDKiA mogłaby skrócić procedurę przetargową.- Wykonawca byłby uprawniony do posługiwania się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań, bez potrzeby każdorazowego gromadzenia dokumentów dla różnych zadań lub innego zamawiającego. Przyznawane certyfikaty mogłyby również posiadać rozróżnienie na określoną branżę, sektor gospodarki czy asortyment usług lub dostaw - wskazała GDDKiA.Natomiast drugi z certyfikatów dotyczyłby rzetelności wykonawców.- Za rzetelną pracę i realizację kontraktów, zgodnie z zapisami umownymi, wykazując się profesjonalizmem i starannością w realizacji prac, podmiot otrzymałby drugi certyfikat. Za taki certyfikat firma w postępowaniu przetargowym mogłaby uzyskać dodatkowe punkty podczas oceny oferty (kryterium pozacenowe) - podała GDDKiA.- Nie tylko kwestia rzetelnego i terminowego wykonania poszczególnych etapów, jak i całości kontraktu, miałyby wpływ na możliwość uzyskania certyfikatu. Pod uwagę brane byłyby również terminowe rozliczenia wykonawców z podwykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw. To niezwykle istotne z punktu widzenia stabilności rynku budowlanego - podkreśliła.Mechanizm ten zakładałby, że w sytuacji realizacji kontraktu niezgodnie z umową, czy też konieczności rozwiązania kontraktu z winy wykonawcy, inwestor mógłby skierować wniosek o ponowną weryfikację wykonawcy do jednostki certyfikującej.Ta z kolei, po analizie stanu faktycznego realizacji zadania, mogłaby zawiesić certyfikat lub wpisać wykonawcę na listę nierzetelnych podmiotów.- To wiązałoby się z nałożeniem karencji na taki podmiot i ograniczeniem dostępu do kolejnych przetargów w określonym czasie, w zależności od przewinienia np. od trzech miesięcy do trzech lat. W przypadku podmiotów, które nie posiadają certyfikatu przyznanego za rzetelną i profesjonalną realizację kontraktu, następowałoby jedynie wpisanie na tzw. czarną listę - stwierdzono.GDDKiA przypomniała również, że systemy certyfikacji istnieją w wielu krajach europejskich, gdzie usprawniają proces wyboru wykonawcy, a następnie realizacji inwestycji.- Wykorzystując zagraniczne doświadczenia, chcemy przygotować własny model certyfikowania firm, który będzie dostosowany do charakteru i potrzeb polskiego rynku. Część państw stosuje certyfikację lub obowiązkową rejestrację firm w rejestrach branżowych lub rejestrach firm dopuszczonych do zamówień publicznych. Są to m.in. Niemcy, Austria, Belgia, Grecja czy Włochy - wskazała GDDKiA.- Modele w różnych państwach funkcjonują w oparciu o udokumentowane informacje o posiadaniu odpowiednich mocy przerobowych, niezaleganiu z podatkami, ubezpieczeniem czy niekaralności. Istnieją również mechanizmy pozwalające na wyłącznie nierzetelnych podmiotów z przetargu (tzw. czarna lista) - dodała.Dyrekcja zwróciła uwagę, że wprowadzenie certyfikacji wiąże się ze wprowadzeniem odpowiednich działań legislacyjnych i systemowych. Wiąże się to z przygotowaniem właściwej ustawy regulującej kwestię certyfikacji wykonawców lub wprowadzeniem odpowiednich regulacji do Prawa zamówień publicznych.- Przeprowadzenie tych zmian nie będzie możliwe bez aktywnego udziału resortów i przedstawicieli sektora prywatnego. Dlatego podejmujemy ten temat. Jesteśmy przekonani, że to kolejny krok do optymalizacji i udoskonalenia całego procesu realizacji i przygotowania inwestycji w Polsce, nie tylko tych drogowych - podsumowała GDDKiA.