Szykuje się licytacja o Elektrobudowę

Z informacji portalu WNP.PL wynika, że przejęciem jednego z najważniejszych do niedawna podmiotów na polskim rynku budownictwa przemysłowego i energetycznego jest zainteresowany nie tylko Mostostal Zabrze. Wcześniejszych ambicji włączenia Elektrobudowy do grupy Zarmen nie porzucił Zbigniew Koncewicz.

Koronawirus i inne problemy

Upadłość Elektrobudowy

Wyniki Elektrobudowy

Zobacz też: Marcin Ferdyn. Kim jest syndyk Elektrobudowy? Chcieliśmy się też dowiedzieć, czy będzie on preferował sprzedaż całego przedsiębiorstwa, czy też jego części. Elektrobudowa, poza mocno rozwiniętą w ostatnich latach działalnością budowlano-montażową, posiada bowiem też zakłady w Tychach i Koninie, wyspecjalizowane m.in. w produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów.Jednocześnie nieoficjalnie udało się nam ustalić, że do wyścigu o przejęcie Elektrobudowy dołączył Zarmen, kontrolowany przez Zbigniewa Koncewicza. To kolejna próba po tej, którą grupa podejmowała latem 2019 r. Więcej na ten temat przypominamy w dalszej części artykułu.Z informacji WNP.PL wynika, że Zarmen jest zainteresowany przejęciem wyłącznie całej Elektrobudowy, a nie jej wybranych części. W ten sposób spółka miałaby dołączyć do wciąż rozrastającej się grupy, w której już znajdują się takie podmioty jak Koksownia Częstochowa Nowa czy Remak-Energomontaż.Jesienią ubiegłego roku Zarmen przejął spółkę Holduct, o profilu produkcyjnym częściowo zbliżonym do Elektrobudowy (szynoprzewody, rozdzielnice). Grupa coraz odważniej poczyna sobie również na rynku wykonawstwa, czego przykładem jest konkurowanie z koreańskim Posco w czekającym na rozstrzygnięcie przetargu na wartą ponad 2 mld zł spalarnię odpadów dla Warszawy.Po co Zarmen chciałby przejąć Elektrobudowę? Szczegółowo Zbigniew Koncewicz mówił o tym portalowi WNP.PL już w lipcu ubiegłego roku - Pozyskanie tej spółki pozwoli nam na skierowanie kompletnej oferty we wszystkich branżach. Obecnie w grupie jest organizacja realizująca zbliżony zakres, ale na mniejszą skalę i w innym przedziale mocy - tłumaczył Koncewicz.- Jeżeli nastąpi przejęcie Elektrobudowy, to produkcja i realizacja montaży zostanie przeniesiona do niej, natomiast w naszej organizacji pozostanie AKPiA, sterowniki, robotyka i usługi dla powstającego przemysłu 4.0 - podkreślał.Jak mówił wówczas, dzięki przejęciu Zarmen będzie „najbardziej kompletną kompetencyjnie grupą świadczącą usługi dla przemysłu”.- Obserwując nasze działania zapewne widać dążenie do zbudowania potencjału, który będzie mógł rywalizować z dużymi - głównie zachodnimi - korporacjami działającymi na rynku inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym. Taki cel był i dalej pozostaje aktualny - wyjaśniał Koncewicz.Wydaje się, że syndyk Elektrobudowy będzie dążył do szybkiego rozstrzygnięcia przyszłości upadłej firmy, gdyż czas będzie naglił coraz bardziej. Z pewnością spółka odczuje skutki pandemii koronawirusa i na takie ryzyko już niedawno wskazała Tymczasem potrzebne są środki na wypłaty dla pracowników, bieżącą działalność i pozyskiwanie nowych kontraktów. Te ostatnio spółka jednak spółka częściej traci i otrzymuje kary umowne, jak w przypadku zleceń dla Enei czy Budimeksu W ubiegłym tygodniu syndyk rozpoczął konsultacje ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych . Mogą one dotyczyć do ok. 33 proc. pracowników. Nie podano, ile obecnie firma zatrudnia osób.Według ostatnich danych, na koniec pierwszego półrocza 2019 r. było to blisko 1,7 tys. ludzi. Aktualnie z pewnością ten poziom jest jednak niższy, m.in. z powodu topniejącej w ostatnich kwartałach skali działalności grupy.W ubiegłym miesiącu zarząd Elektrobudowy podjął decyzję o odstąpieniu od realizacji emisji akcji serii F oraz złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości . Oznaczało to koniec trwającej od roku walki o ratunek dla kluczowej firmy na polskim rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Sąd wydał postanowienie o upadłości 24 marca.- Decyzję o rozpoczęciu procesu upadłości podjęliśmy z ciężkim sercem, wobec wyczerpania możliwości dalszego finansowania bieżącej działalności spółki oraz pozyskiwania gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych - podkreślił wówczas Jacek Podgórski, prezes Elektrobudowy Dodał, że dotyczy w szczególności gwarancji należytego wykonania, koniecznych do pozyskiwania nowych kontraktów, utrzymania płynności spółki oraz spłaty wszystkich zobowiązań.Zobacz też: Elektrobudowa upadła przez "nierealne żądania instytucji finansowych"



Przypomnijmy, że katalizatorem problemów Elektrobudowy, które zaczęły przybierać na sile na początku 2019 r., okazał się przede wszystkim kontrakt na budowę instalacji metatezy dla PKN Orlen w Płocku. Ukończono go z dużym opóźnieniem, a kary umowne, których zażądał naftowy koncern, zachwiały wskaźnikami finansowymi spółki, przez co banki odcięły spółce dostęp do finansowania.Następnie okazało się, że Elektrobudowa znajduje się też w ostrym sporze z innym państwowym koncern, czyli Tauronem, dla którego spółka budowała w przeszłości blok w elektrociepłowni w Tychach. Również Tauron zażądał wypłaty kar umownych.W pierwszym kwartale tego roku Elektrobudowie udało się doprowadzić do polubownego wygaszenia sporów kolejno z PKN Orlen , a następnie również z Tauronem Ciepło . Udało się także zakończyć wieloletni spór ze związkami zawodowymi w Finlandii Emisja nowych akcji - obok ustabilizowania współpracy z bankami i ubezpieczycielami - była kluczowa dla przyszłości Elektrobudowy. Firma potrzebowała dodatkowych środków finansowych, a także akcjonariusza zainteresowanego długoterminowym rozwojem spółki.Potencjalni inwestorzy wyrażali swoje zainteresowanie przede wszystkim w drugim i trzecim kwartale 2019 r. Głównym z nich był właśnie Zarmen.Wówczas Zarmen deklarował, że obejmie akcje za 31,5 mln zł, co dałoby mu ok. 65 proc. akcji w Elektrobudowie, a także udzieli dalszego wsparcia finansowego spółce, m.in. w postaci kredytu kupieckiego. Zarmen złożył nawet wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółką do UOKiK.Finalnie jednak wycofał swoją ofertę we wrześniu 2019 r., choć Elektrobudowa informowała, że banki i ubezpieczyciele oczekują, iż ostatecznie wybrany inwestor branżowy (bez wskazania konkretnego podmiotu) obejmie pakiet kontrolny w budowlanej firmie.Drugi z potencjalnych inwestorów, czyli kontrolowane przez Pawła Gricuka PG Energy, nie złożył wiążącej oferty. Wskazywał jednak zainteresowanie udziałem w restrukturyzacji spółki, ale „w innych ramach czasowo-organizacyjnych”.Ostatnim z potencjalnych inwestorów, była spółka inwestycja Starhedge, która we wrześniu 2019 r. złożyła warunkową ofertę objęcia do 32,99 proc. w ramach emisji akcji serii F. Spółka ta zaangażowana jest m.in. projekty deweloperskie oraz handel wyrobami dla przemysłu.Po trzech kwartałach 2019 r. spółka miała na poziomie skonsolidowanym 381,5 mln zł przychodów wobec 513,5 mln zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 119,1 mln zł straty netto wobec 55,1 mln zł przed rokiem.Elektrobudowa wykonuje prace elektroinstalacyjne na wszystkich największych inwestycjach przemysłowych i energetycznych w Polsce, a także m.in. na budowie elektrowni atomowej w Finlandii. Ponadto jest dużym producentem urządzeń elektroenergetycznych, w tym głównie rozdzielnic i szynoprzewodów.Głównymi akcjonariuszami firmy z Katowic w przeszłości były otwarte fundusze emerytalne. W ostatnim czasie wszystkie zeszły jednak poniżej progu 5 proc. posiadanych akcji i obecnie jedynym znaczącym akcjonariuszem firmy jest "Porozumienie Akcjonariuszy Elektrobudowa SA" (5,07 proc.), którego członkami są spółka Janali z Torunia (2,74 proc.), Cezary Kubacki (1,49 proc.) i Maciej Nowak (0,84 proc.).