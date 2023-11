Ta inwestycja zmieni oblicze miasta. Erbud rozpoczyna budowę centrum filmowego

Wmurowano kamień węgielne pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Erbud.

Kontrakt na budowę pierwszego etapu Centrum opiewa na kwotę niemal 90 mln zł.

Budowa potrwa 22 miesiące.

Budowa, którą właśnie zaczynamy, jest jedną wielką kapsułą czasu. Już na zawsze zmieni centrum Torunia - komentował Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu.

Kontrakt na budowę pierwszego etapu Centrum został podpisany na początku października z firmą Erbud i opiewa na kwotę niemal 90 mln zł. Budowa potrwa 22 miesiące. Kierowniczką kontraktu jest Katarzyna Kozakiewicz.

– Ten kontrakt jest dla nas wyjątkowy z wielu powodów. Jako Grupa chcemy uczestniczyć we wszelkich inicjatywach ważnych społecznie, a powstanie tak imponującej instytucji kulturalnej z pewnością do takich należy. Jest to też piękny i odważny projekt architektoniczny, który zmieni na zawsze oblicze Torunia oraz przyciągnie do miasta zainteresowanie turystów z całej Europy. To dla nas dodatkowy powód do dumy, bo mimo że jesteśmy firmą międzynarodową, to pochodzimy z Torunia, a patriotyzmy lokalny jest w nas mocno zakorzeniony – komentował podpisanie umowy Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu, odpowiedzialny m.in. za rozwój kubatury.

Zebrani goście wypełnili tzw. kapsułę czasu dla potomnych

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage odbyła się w obecności władz lokalnych, gwiazd filmu i kultury. Wydarzenie miało miejsce drugiego dnia 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage.

Oprócz tradycyjnego murowania kamienia węgielnego, zebrani goście wypełnili też tzw. kapsułę czasu, czyli metalową tubę, która została zamknięta i będzie wmurowana dla potomnych w konstrukcję budynku. W kapsule znalazła się m.in. miniatura plakatu z pierwszej edycji festiwalu (autorstwa Ryszarda Horowitza), wydanie dziennika „Nowości” z informacją o tegorocznym festiwalu na okładce czy kopia pisma inicjującego powstanie ECFC.

- Kultura i sztuka to właściwe jedyne, co po nas zostaje. Jedyne, co kolejnym pokoleniom powie, jacy byliśmy. Wkładamy zwykle do kapsuły czasu różne artefakty, ale moim zdaniem akurat cała ta budowa, którą właśnie zaczynamy, jest jedną wielką kapsułą czasu. Już na zawsze zmieni centrum Torunia. Dziękuję inwestorowi za zaufanie, chciałbym szczególnie podziękować i osobiście pogratulować prezesowi Markowi Żydowiczowi konsekwencji, odwagi i myślenia na światowym poziomie. Projekt jest piękny, a w połączeniu z tym, jak my potrafimy go wybudować, wiem, że powstanie perełka – powiedział tuż po wmurowaniu kamienia Jacek Leczkowski.

Erbud ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynkach polskim i zagranicznych

Grupa Erbud jest największą grupą budowlaną w Polsce niebędącą częścią międzynarodowych holdingów. Ma ponad 32-letnie doświadczenie na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, zielonej energii, serwisie dla przemysłu i inżynierii.

Od 2007 roku notowana na GPW.

32,31 proc. akcji ma Wollf&Mueller Baubeteiligungen z podmiotami zależnymi. 15,36 proc. ma założyciel oraz prezes Erbudu Dariusz Grzeszczak, 10,06 proc. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne.