Ta spółka wybudowała co czwarty kilometr drogi szybkiego ruchu

Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego firma Strabag przedstawiła wyniki raportu opracowanego przez Deloitte. Z obiektów spółki rocznie korzysta blisko milion osób dziennie, a firma jest szczególnie zaangażowana w inwestycje samorządowe w kraju.

Analiza Deloitte wskazuje, że Strabag generuje bezpośrednio ponad 1,16 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce. Biorąc pod uwagę podwykonawców, kwota ta wynosi 7,27 mld zł.

W 2022 r. płace w firmie były o średnio 25 proc. wyższe, niż w innych firmach z branży. Jest też drugą co do wielkości firmą budowlaną w Polsce.

Strabag odpowiada za blisko 40 proc. wybudowanych w Polsce autostrad i ponad 20 proc. dróg ekspresowych. Co czwarty kilometr drogi szybkiego ruchu został wybudowany przez spółkę.

Firma Strabag rocznie realizuje średnio 600 budów. Co czwarty kilometr drogi ekspresowej w Polsce powstał przy udziale przedsiębiorstwa, jest to blisko 40 proc. autostrad i ponad 20 proc. dróg ekspresowych. Przekładając dorobek firmy na liczby to mówimy o 1300 projektach budowlanych i 1400 km dróg - wskazali na konferencji prasowej Wojciech Trojanowski i Waldemar Wójcik, członkowie zarządu firmy. Konferencja odbyła się podczas XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Poza drogami szybkiego ruchu firma współpracuje z samorządami i wraz z nimi buduje lokalne drogi, które stanowią 97 proc. wszystkich dróg w Polsce, a także obiekty użyteczności publicznej. Z punktu widzenia dróg lokalnych kluczowa jest poprawa bezpieczeństwa, ponieważ to na nich najczęściej dochodzi do wypadków.

Współpraca z samorządami rozwija się szczególnie z tymi ze wschodu i północy Polski. Strabag modernizuje także kolej w kraju, m.in. przebudowując dworce w Katowicach czy Warszawę Wschodnią. W planach jest też modernizacja linii E30 w Krakowie. Ważnym elementem działalności firmy są także mosty, co podkreślili członkowie zarządu Strabaga.

Dla firmy ważna jest także transformacja ekologiczna i cyfryzacja

Branża budowlana, jak pokazuje raport, ma znaczny wpływ na środowisko naturalne. Generuje 38 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych, 36 proc. światowego zużycia energii, 33 proc. zużycia wody na świecie oraz 35 proc. odpadów.

- Firma dąży do osiągnięcia zeroemisyjności, jest także liderem jeśli chodzi o digitalizację branży budowlanej - podkreślają Trojanowski i Wójcik. Technologie, których używa firma, pozwalają jej budować szybciej i efektywniej, zużywając przy tym mniej surowców i energii.

Do takich działań i technologii należą, m.in. przywołane przez przedstawicieli Strabaga nawierzchnie długowieczne, które wykorzystują asfalt zmodyfikowany gumą, co ma pozwolić na uzyskanie większej odporności nawierzchni na zużycie.

