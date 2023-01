Tak będzie wyglądać Ośrodek Polonia w Warszawie [ZDJĘCIA]

Zakończono prace nad koncepcją wielobranżową terenu przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie. WIemy już, jak będzie wyglądała hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu i stadion główny. Za koncepcję odpowiada pracownia JSK Architekci.

Teren zmodernizowanego Ośrodka Polonia będzie otwarty, pozbawiony barier i dostępny nie tylko dla sportowców i kibiców, ale także dla spacerowiczów.

Przy ul. Konwiktorskiej 6 powstanie nowy stadion z trybunami, hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu, plac miejski z fontanną i kawiarniami.

Realizacja budowy odbędzie w trzech głównych etapach. Każdy z nich umożliwia nieprzerwane prowadzenie rozgrywek ligowych na stadionie oraz korzystanie z boiska treningowego.

– To był bardzo intensywny czas. Odbyliśmy szereg rozmów i spotkań, by wypracować ostateczną wersję koncepcji wielobranżowej Polonii. Udało się! Koncepcja składa się z trzech etapów, a każdy z nich umożliwia nieprzerwane prowadzenie rozgrywek ligowych na stadionie oraz korzystanie z boiska treningowego. Ośrodek Polonia zmodernizujemy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zgłosiły się do nas cztery firmy zainteresowane tą formą współpracy. Obecnie przygotowujemy się do pierwszej tury dialogu, a mianowicie tury technicznej, którą rozpoczniemy już w lutym. A w dalszej kolejności do tury finansowej i prawnej – według harmonogramu powinniśmy rozpocząć je w kwietniu 2023 roku. Wszystko idzie zgodnie z planem – powiedziała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Teren zmodernizowanego Ośrodka Polonia będzie otwarty, pozbawiony barier i dostępny nie tylko dla sportowców i kibiców, ale także dla spacerowiczów. Ogrodzenie zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, a teren pobliskiego Parku im. Romualda Traugutta rozszerzony. W ten sposób zaprojektowana przestrzeń pozwoli na uniknięcie problemów charakterystycznych dla tradycyjnych stadionów, które są odgrodzone od otoczenia, zapełniają się raz na dwa tygodnie, a w pozostałe dni stoją puste. Dlatego przy ul. Konwiktorskiej 6 powstanie nie tylko nowy stadion z trybunami, ale także hala sportowa, Centrum Wsparcia Sportu, plac miejski z fontanną i kawiarniami.

Powstanie hala sportowa i Centrum Wsparcia Sportu, pub Czarna Koszula, muzeum, sklep kibica oraz kasy biletowe

Hala sportowa przy ul. Konwiktorskiej 6 będzie służyła przede wszystkim warszawskim koszykarzom zarówno sekcji żeńskiej, jak i męskiej. A dzięki obniżeniu poziomu boiska obiekt pomieści nawet 2 tys. kibiców. Przewidziano miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz trybunę VIP.

Centrum Wsparcia Sportu, zlokalizowane naprzeciwko hali sportowej, będzie obiektem przeznaczonym dla lokalnej społeczności, jak i wszystkich mieszkańców Warszawy. Oprócz kawiarni i przestronnej przestrzeni wypoczynkowej, wewnątrz atrium powstanie ścianka wspinaczkowa sięgająca ostatniej kondygnacji budynku. W CWS przewidziano również przestrzeń dla kibiców Polonii, będzie tam działał pub Czarna Koszula, muzeum, sklep kibica oraz kasy biletowe. Na najwyższym poziomie znajdzie się centrum rehabilitacji i fizykoterapii.

Z kolei w podziemiach Ośrodka Polonia od ul. Bonifraterskiej zaprojektowano trzypoziomowy parking, który pomieści łącznie 778 samochodów. Podzielony został na strefy umożliwiające niezależny postój pojazdów drużyn, klubu, mediów, gości specjalnych oraz pozostałych kibiców. W dni niemeczowe parking będzie funkcjonować jako ogólnodostępny.

Ośrodka Polonia zostanie zmodernizowany z zachowaniem historycznej części

Dotychczasowy główny obiekt Ośrodka Polonia zostanie zmodernizowany z zachowaniem historycznej części. Powstaną nowe trybuny okalające boisko ze wszystkich stron, które będą podzielone na strefy: standardową północno-zachodnią, południowo-zachodnią, północną z wydzielonym sektorem kibiców drużyny gości, południową dla najbardziej zagorzałych fanów sportu oraz wschodnią – oryginalną trybunę „Kamienna".

Realizacja budowy odbędzie w trzech głównych etapach. Każdy z nich umożliwia nieprzerwane prowadzenie rozgrywek ligowych na stadionie oraz korzystanie z boiska treningowego.

Pierwszy etap obejmie budowę parkingu podziemnego wraz z infrastrukturą przyłączeniową, budowę hali sportowej, Centrum Wsparcia Sportu oraz przebudowę fontanny z zachowaniem istniejącej rzeźby.

Drugi etap to budowa trybuny północnej, południowej i wschodniej wraz z zadaszeniem, a także zaplecza sportowego od strony boiska treningowego oraz budynku sekcji i organizacji Polonijnych od strony ul. Konwiktorskiej.

Ostatni, trzeci etap, obejmie rozbiórkę istniejącej trybuny zachodniej wraz z zadaszeniem oraz budowę nowej wraz z przebudową obiektu historycznego.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl