Tak Bezpieczny kredyt 2 proc. wpłynie na rynek najmu

Od początku bieżącego roku stawki najmu pozostają względnie stabilne, choć i tak jest znacznie drożej niż przed rokiem. Program "Bezpieczny kredyt 2 proc." może jednak zmienić sytuację na rynku najmu, wynika z raportu Expandera.

W miarę jak będzie wypłacanych coraz więcej "Bezpiecznych kredytów 2 proc.", to mogą zwalniać się kolejne mieszkania na wynajem, które dotychczas były zajmowane przez uczestników tego programu, wskazują analitycy Expandera.

Podaż, za którą prawdopodobnie nie nadąży popyt, będzie więc rosła, co może doprowadzić do spadków stawek najmu.

Od stycznia średnia zmiana stawek najmu dla badanych miast to zaledwie 0,4 proc., ale ujęciu rok do roku sytuacja wygląda jednak zdecydowanie gorzej.

Od początku roku stawki najmu stabilne, ale w lipcu 2022 roku było dużo taniej

Na rynku najmu od początku 2023 roku panuje względna stabilizacja stawek najmu.

- Od stycznia średnia zmiana dla badanych miast to zaledwie 0,4 proc. W siedmiu miastach stawki wzrosły, w ośmiu spadły, a w jednym pozostały na styczniowym poziomie. Jedyne miasta, w których w tym roku pojawiły się większe zmiany, to Gdańsk (+8,3 proc.) oraz Gdynia (+6,4 proc.). To jednak specyficzne rynki, przeżywające turystyczny boom w okresie wakacyjnym. Za te wzrosty odpowiadają właśnie ostatnie miesiące - wskazują eksperci.

Dodają, że w ujęciu rok do roku sytuacja wygląda jednak zdecydowanie gorzej.

- Aż w 13 z 16 miast, dla których mamy takie dane, stawki najmu są wyższe niż przed rokiem. Średnio stawki wzrosły o 4,8 proc. W ujęciu rok do roku w Bydgoszczy koszt najmu wzrósł aż o 15,3 proc., w Rzeszowie o 12 proc. rok do roku, a w Warszawie i Lublinie o 10 proc. - podano w raporcie.

Taniej niż przed rokiem jest jedynie w Częstochowie (-8,2 proc.) i Gdańsku (-1,5 proc. rok do roku).

Bezpieczny kredyt 2 proc. może wpłynąć na spadki cen najmu

Jak wskazują eksperci, zmianę wynajmowanego mieszkania na własną nieruchomość znacznie ułatwia program "Bezpieczny kredyt 2 proc.".

- Dzieje się tak dlatego, że rata takiego kredytu, po uwzględnieniu dopłaty, jest zdecydowanie niższa niż koszt najmu. Po ostatnich zmianach stawek najmu i cen mieszkań największa różnica występuje w Gdańsku. Tam taka przeprowadzka pozwala zaoszczędzić 699 zł miesięcznie (w przypadku mieszkania o powierzchni 42 m2). Na kolejnych miejscach jest Szczecin (615 zł) i Wrocław (508 zł). Najmniejsze korzyści wśród badanych miast występują w Białymstoku (166 zł), Krakowie (210 zł) i Toruniu (213 zł) - czytamy w analizie Expandera.

Poniżej porównanie kosztu najmu i pierwszej raty "Bezpiecznego kredytu 2 proc." (dla mieszkania 42 m2, okres spłaty kredytu 30 lat, brak wkładu własnego):

Eksperci wskazują, że w miarę jak będzie wypłacanych coraz więcej "Bezpiecznych kredytów 2 proc.", to mogą zwalniać się kolejne mieszkania na wynajem, które dotychczas były zajmowane przez uczestników tego programu.

- Podaż będzie więc rosła. Za tym może jednak nie nadążyć popyt. Gdyby tak się stało, to mogłoby dojść do spadków stawek najmu - podano.

