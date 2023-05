Tak GDDKiA wydaje ponad 43 mld zł z UE przyznane na budowę dróg krajowych i autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest największym beneficjentem unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota przyznanego dofinansowania dla wszystkich projektów wynosi ponad 43 miliardy złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest największym beneficjentem unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ) na lata 2014-2020. Z komunikatu prasowego wynika, że kwota przyznana dla wszystkich projektów to ponad 43 miliardy złotych. Skutecznie wykorzystane środki zostały pozytywnie rozliczone w 92 procentach.

GDDKiA w ramach Programu Operacyjnego zawarła już 83 umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Trwa ich wdrażanie i rozliczanie. Wartość łączna tych inwestycji wynosi ponad 89 miliardów złotych, z czego tak zwane koszty kwalifikowane to 49,7 miliarda złotych, a wkład z Unii Europejskiej to ponad 42 miliardy złotych. W ramach tych umów zakontraktowano już ok. 98 procent przyznanych środków.

W ramach zawartych umów przewidziano wykonanie 2100 kilometrów dróg krajowych, w tym 158 kilometrów autostrad i 1738 kilometrów dróg ekspresowych.

Do końca wdrażania obecnej perspektywy dofinansowaniem ze środków unijnych powinny zostać objęte kolejne kilometry dróg krajowych. Zgodnie z założeniami GDDKiA dofinansowanie unijne zostanie przyznane na kolejnych około 27 kilometrów drogi ekspresowej S1, która połączy Oświęcim z Bielskiem-Białą.

Jest to ostatnia planowana umowa, która pozwoli na pełne wykorzystanie środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyznanych na realizację projektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

