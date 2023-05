Tak ma wyglądać wykup lokali z Mieszkania Plus. Minister ujawnił szczegóły

Będzie możliwość wykupu lokalu z programu Mieszkanie Plus na zasadach bezpiecznego kredytu albo opcja "dojścia do własności" z dopłatą państwa - poinformował w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda. Dotyczy to ok. 2800 najemców mieszkań od PFR Nieruchomości.

Minister Buda i prezes PFR Paweł Borys przedstawili w czwartek nową ofertę "dojścia do własności" albo zakupu mieszkań w ramach tzw. rynkowej części Mieszkania Plus.

Oferta będzie kierowana do ok. 2800 lokatorów

Szef MRiT poinformował, że oferta będzie kierowana do ok. 2800 lokatorów, którym deklarowana była opcja dojścia do własności. "Będą dwie ścieżki - będzie możliwość zakupu tego mieszkania na zasadach kredytu 2 proc. PFR Nieruchomości wystawi na sprzedaż dla najemcy mieszkanie, a my umożliwimy mu sięgnięcie po bezpieczny kredyt 2 proc." - powiedział minister.

Przekazał, że druga formuła zakłada możliwość dojścia do własności, jednak - jak zaznaczył - na innych, atrakcyjniejszych zasadach. "To znaczy, że formułę kosztu pieniądza i finansowania kredytu 2 proc. zaszyjemy w tym rozwiązaniu dojścia do własności. Czyli koszt dla lokatora, jeśli chodzi o dojście do własności, będzie porównywalny z kosztem pieniądza w kredycie 2 proc." - podkreślił Buda.

W opcji dojścia do własności będzie dopłata ze strony państwa

Wyjaśnił, że w opcji dojścia do własności będzie dopłata ze strony państwa. "Średnia dopłata przez 25 lat będzie wynosić ok. 550 zł miesięcznie" - oświadczył.

Dodał, że koszt dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat jest szacowany na 500 mln zł. "Wejście w życie tych rozwiązań jest uzależnione od procesu legislacyjnego. Przygotowujemy przepisy w tym zakresie. Jesteśmy (...) w połowie drogi. (...) Chcielibyśmy uchwalić tę ustawę jeszcze w tej kadencji" - podkreślił Buda.

Zaznaczył, że lokatorzy, którzy już podjęli się opcji "dojścia do własności", będą mogli skorzystać z nowej, atrakcyjniejszej oferty.

