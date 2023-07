Tak mieszkaniówka daje zarobić

Od początku 2023 roku deweloperzy osiągnęli imponujące wyniki sprzedaży. Efekt? Indeks deweloperskich spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w warszawie wzrósł w tym czasie o 43 proc.

Rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. ożywił rynek deweloperski jeszcze zanim zaczął obowiązywać.

W pierwszym półroczu tego roku sprzedaż mieszkań budowanych przez deweloperów giełdowych wyniosła ponad 11 tys.

Spośród 15 spółek, których papiery są notowane w jakikolwiek sposób na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, aż osiem wypłaci dywidendę.

Według najnowszych, lipcowych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w pierwszym półroczu 2023 r. oddano do użytku więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła za to liczba tych, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, jest mniejsza.

Wzrosła za to sprzedaż mieszkań oraz ich ceny. Na te dane z optymizmem patrzą inwestorzy giełdowi. Ceny notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji deweloperów poszły mocno w górę.

Na krajowej giełdzie notowane są łącznie papiery 15 spółek deweloperów mieszkaniowych, które w II kwartale bieżącego roku sprzedały łącznie ponad 6 tys. swoich produktów. Indeks deweloperskich spółek na GPW osiągnął stopę zwrotu na poziomie 40 proc.

Średni wzrost sprzedaży w II kwartale 2023 - wobec II kw. 2022 - w tej branży wynosił 34 proc.

GUS podał, że według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. oddano do użytkowania 111,9 tys. mieszkań. To o 2,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z tej puli deweloperzy przekazali do eksploatacji 64,3 tys. mieszkań (o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem).

Inwestorzy indywidualni odpowiedzialni są za 45,7 tys. mieszkań - o 2 proc. więcej niż przed rokiem. W obu tych formach wybudowano łącznie 98,4 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła łącznie 10,6 mln mkw. i była o 1,1 proc. większa niż przed analogicznym okresem ubiegłego roku. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi 94,4 mkw.

Krajowy rynek deweloperski: łyżka dziegciu w beczce miodu

Dodatkowo w pierwszym półroczu bieżącego roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 111,9 tys. mieszkań (o 34,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.). Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy - 73,6 tys., ale to spadek o 37,6 proc. rok do roku. Inwestorzy indywidualni zyskali 34,8 tys. tych pozwoleń (mniej o 30,9 proc.). W ramach tych obydwu form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 97 proc. ogółu mieszkań.

Jednocześnie w pierwszej połowie 2023 r. rozpoczęto budowę 85,6 tys. mieszkań, aż o 28,5 proc. mniej niż przed rokiem. Z tej liczby deweloperzy rozpoczęli budowę 48 tys. mieszkań - o 33 proc. mniej, a inwestorzy indywidualni 35,6 tys., czyli o 23,3 proc. mniej. Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 97,6 proc. w ogólnej liczbie budowanych mieszkań.

GUS szacuje, że na koniec czerwca 2023 roku w budowie pozostawało 806,8 tys. mieszkań. To spadek dość wyraźny, bo aż o 8,5 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2022 r. W czerwcu, w porównaniu do maja 2023 roku, o 2,7 proc. urosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania oraz o 12,4 proc. liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 1,4 proc.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Rząd wspiera branżę

Częściowo poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym deweloperzy upatrują w obowiązującej od lipca ustawie o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadziła m.in. Bezpieczny Kredyt 2 proc. z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa.

Kuba Karliński, prezes i właściciel firmy Magmillon, zajmującej się inwestycjami i obrotem nieruchomościami, podkreśla, że rządowy program Bezpieczny Kredyt 2 proc. ożywił rynek deweloperski jeszcze zanim zaczął obowiązywać.

„Sprzedaż mieszkań w czerwcu 2023 r. zwiększyła się o 100 proc. rok do roku, w porównaniu do czerwca 2022 r. Na zakupy ruszyli klienci, którzy nie mieli szans na uzyskanie tego kredytu i którzy obawiali się wzrostu cen mieszkań po uruchomieniu programu” - analizuje. Według niego te obawy były słuszne...

Dodaje, że od pierwszych dni lipca klienci szturmują biura sprzedaży deweloperów i wykorzystują korzystne warunki kredytowe. Dzięki dopłatom raty Bezpiecznego Kredytu 2 proc. mogą być nawet o 30 proc. niższe niż przy kredycie komercyjnym. Do tego korzystnie liczona jest zdolność kredytowa, co pozwala na zakup większego i droższego lokalu, jeśli jego cena mieści się w limicie kwotowym, który - wraz z wkładem własnym - wynosi 700 tys. zł dla singla i 800 tys. zł dla pary.

Sądzi, że popyt na nieruchomości mieszkaniowe odżyje po spowolnieniu i zastoju w ostatnich 1,5 roku – 2 lat, kiedy wysokie stopy procentowe, rosnąca inflacja i ograniczona zdolność kredytowa odebrały możliwość wzięcia kredytu 80 proc. klientów firm deweloperskich.

Przypuszcza, że wielu starszych klientów oraz tych, którzy mają już mieszkanie i nie mogą skorzystać z rządowego programu, także zdecyduje się na zakup kolejnego lokalu. Podkreśla, że nieruchomości, a szczególnie małe mieszkania, to jedna z najbezpieczniejszych klas aktywów w czasach wysokiej inflacji.

Obecna sytuacja na rynku wpływa bezpośrednio na przedsiębiorstwa deweloperskie. Notowana na GPW spółka Atal w wynikach pierwszego półrocza tego roku stwierdza, że przekazała nabywcom 959 lokali mieszkalnych i usługowych. Zakontraktowała też w tym okresie 1142 mieszkania, przy czym od marca zainteresowanie nimi rośnie. Według spółki to wynik łagodniejszej polityki banków w kontekście hipotek, a także programów wsparcia – programu spółki „Czas na mieszkanie” oraz rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Inwestorzy z nadzieją na trwały powrót koniunktury

Oprócz wspomnianego Atala na krajowej giełdzie notowane są jeszcze papiery 14 innych przedsiębiorstw deweloperów mieszkaniowych. Ich produkty w II kwartale bieżącego roku sprzedały się w liczbie ponad 6 tys. W tym samym okresie 2022 roku nabywców znalazło ponad 4,5 tys. mieszkań. Porównując do siebie te analogiczne periody, stanowi to wzrost o 34 proc.

Ogółem w pierwszym półroczu aktualnego roku sprzedaż mieszkań budowanych przez deweloperów giełdowych wyniosła ponad 11 tys. W paralelnym okresie roku 2022 spółki poszukały nabywców na ponad 9,6 tys. lokali - wzrost wyniósł 14 proc.

Niektóre wzrosty sprzedaży, wynikające z porównania II kwartału bieżącego roku do II kwartału ubiegłego roku, są imponujące. Marvipol Development osiągnął poziom ponad 244 proc., Victoria Dom 142 proc., Ronson Development 138 proc. Średni wzrost dla spółek z tej branży wynosił 34 proc. Słabiej radziły sobie i zanotowały spadki Dekpol, to -17 proc., Unidevelopment -5 proc. oraz Murapol – 1 proc.

Spółki deweloperskie ostrożne, wręcz studzą nastroje

Na GPW wróciło zainteresowanie inwestycjami w spółki deweloperskie. Indeks deweloperskich spółek osiągnął od początku roku stopę zwrotu na poziomie 43 proc. i jest jednym z najlepiej radzących sobie indeksów giełdowych na naszym rynku papierów wartościowych. Ceny akcji spółek deweloperskich poszły mocno w górę, co dotyczy w szczególności papierów Develii (86 proc.), Atala (77,3 proc.) czy Dom Development (51,6 proc.).

Spośród 15 spółek, których papiery są notowane na GPW, aż osiem wypłaci dywidendę. Mimo wszystko deweloperzy są nadal bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o przewidywania sytuacji rynkowej i raczej studzą hiperoptymistyczne nastroje inwestorów.

