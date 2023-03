Tak rząd będzie walczyć z patodeweloperką

Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynosić 25 m kw. - poinformował w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Podkreślił, że takie rozwiązanie ma przeciwdziałać wykorzystaniu małych lokali użytkowych jako mieszkań.

Szef resortu rozwoju i technologii w piątek na konferencji informował o rozwiązaniach mających przeciwdziałać tzw. patodeweloperce. Jego zdaniem nowe rozwiązania mające ograniczyć to zjawisko powinny być "paktem społecznym". "Mamy szansę wyjść z tej pułapki patodeweloperki" - ocenił.

Waldemar Buda poinformował, że jedno z nowych rozwiązań przewiduje, iż minimalna powierzchnia lokalu użytkowego ma wynieść 25 m kw. Ma to nie dotyczyć lokali na parterze lub pierwszym piętrze, które są dostępne bezpośrednio z zewnątrz.

Szef MRiT wyjaśnił, że proponowane rozwiązanie ma przeciwdziałać zjawisku budowy i wykorzystywaniu małych lokali użytkowych jako lokali mieszkalnych.

Kolejną z propozycji jest zwiększenie odległości między budynkami znajdującymi się na sąsiadujących działkach. Obecnie są to 4 m do granicy działki (czyli minimum 8 metrów między budynkami); po zmianie ma być to minimum 5 metrów do granicy działki, czyli 10 metrów między budynkami.

Kolejna zmiana dotyczy budowy balkonów. Po zmianie przepisów będą obowiązywały zasady dotyczące przegród między balkonami. Określona zostanie minimalna wysokość i szerokość przegrody; będą musiały one też przepuszczać odpowiednią ilość światła.

Minister poinformował, że jest gotowe rozporządzenie dot. warunków technicznych, i wkrótce zostanie opublikowane.

