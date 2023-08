Tak rządowy Bezpieczny kredyt 2 proc. wpłynął na rynek nieruchomości

Ceny mieszkań gwałtownie rosną od momentu wprowadzenia na rynek Bezpiecznego kredytu 2 procent. Warto pamiętać, że gwarancja rządowej dopłaty obejmuje tylko pierwsze 10 lat, potem wszystkich obowiązywać będą zasady rynkowe.

Bezpieczny kredyt 2 procent bezpośrednio wpłynął na podwyżki cen mieszkań w Polsce .

. Osoby kupujące mieszkania muszą się liczyć z brakiem lokali na rynku .

. W dużych miastach niebawem zabraknie rzeczoznawców od wyceny nieruchomości.

Program rządowy Bezpieczny kredyt 2 procent działa od 1 lipca tego roku. Zgodnie z zapowiedziami szefa resortu rozwoju i technologii Waldemara Budy dzięki proponowanym rozwiązaniom legislacyjnym kilkadziesiąt tysięcy osób w wieku do 45 lat będzie miało szansę na własne mieszkanie lub dom.

Wydaje się, że założenia przyjęte przez rząd są proste, czytelne, bezpieczne, a przede wszystkim - pozwalające wziąć kredyt przez tych, którzy nie kwalifikowali się do niego ze względu na zbyt niskie dochody i brak zabezpieczenia spłaty.

Dopłata do rat kapitałowych w Bezpiecznym kredycie 2 procent obowiązuje przez 10 lat

Bezpieczny kredyt z ustaloną okresowo na dziesięć lat stałą stopą oprocentowania to rozwiązanie dla singli, którzy mogą starać się o 500 tysięcy złotych lub dla osób z jednym dzieckiem bądź par i małżeństw do wysokości 600 tysięcy złotych.

Kwota wkładu własnego nie może przekraczać 200 tysięcy złotych, a przy braku własnych środków można uzyskać gwarancję BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego). Dopłata do rat przysługuje przez 10 kolejnych lat, a spłata odbywa się w formule stałych rat kapitałowych.

Osoby spełniające warunki ustawowe muszą zebrać dokumenty o wysokości swoich zarobków lub dochodów, jeśli prowadzą własną działalność gospodarczą. Następnie należy wypełnić wniosek i złożyć w banku, który uczestniczy w rządowym programie dopłat.

Wystąpienie o przyznanie kredytu dotyczy wybranych nieruchomości na rynku pierwotnym albo wtórnym lub zakresu robót wykończeniowych w domu. Dlatego konieczne jest dysponowanie umową przedwstępną kupna lub tak zwaną umową deweloperską.

W pierwszych dniach obowiązywania nowych przepisów osoby, które - wiedząc z mediów o zasadach ubiegania się o kredyt - złożyły komplet dokumentów, na rozpatrzenie wniosku czekały tydzień lub maksymalnie dwa tygodnie. Teraz wszystko uległo zmianie, gdyż na koniec lipca banki miały już ponad 18 tysięcy wniosków. Obecnie zaś każdego dnia przybywa kilkaset kolejnych... Można zatem z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jest ich ponad 20 tysięcy.

Rząd w budżecie na ten rok zagwarantował 1 miliard złotych na dopłaty

W niedawnej rozmowie w Polskim Radiu 24 wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że spodziewa się, że do końca tego roku złożonych będzie około 50 tysięcy wniosków. Rząd w budżecie zagwarantował na dopłaty 1 miliard złotych. Na program będą także środki, co oczywiste, w kolejnych latach.

Jednak nie wszystko jest takie proste, jak się początkowo wydawało: banki traktują wnioski o Bezpieczny kredyt tak samo, jak inne wnioski o pożyczki i trzeba czekać w kolejce na decyzje. Zgodnie z przyjętymi procedurami, po złożeniu dokumentów następuje automatyczna weryfikacja danych i wstępna kwalifikacja.

Kolejnym etapem musi być sprawdzenie nieruchomości stanowiącej cel zakupu, a docelowo będącej zabezpieczeniem kredytu. Sprawę musi ocenić rzeczoznawca, spisać protokół i przesłać swoje uwagi do osoby podejmującej ostateczną decyzję. To może trwać dwa-trzy miesiące. Dziś, w okresie wakacyjnym, najbardziej poszukiwani są właśnie rzeczoznawcy.

Przybywa banków uczestniczących w programie i rośnie liczba wniosków kredytowych

Z informacji przekazanych przez ZBP (Związek Banków Polskich) wynika, że w programie uczestniczy już 10 banków, a kolejne prowadzą negocjacje w sprawie przystąpienia do niego. Odbiór samego pomysłu jest bardzo pozytywny, gdyż ogranicza ryzyko dla sektora finansowego, który obecnie największe problemy ma z zakończeniem sporów z posiadaczami kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.

Klienci powinni pamiętać, że Bezpieczny kredyt 2 procent nie oznacza, że takie będzie oprocentowanie pozyskanych środków. Trzeba do tego doliczyć koszty ubezpieczenia, ewentualne gwarancje BGK czy opłaty na rzecz banku.

Rzeczywista stopa oprocentowania w Banku Pekao wynosi 4,72 procent, Banku BPS - 4,86 procent, VeloBanku - 4,92 procent, Banku PKO BP - 4,96 procent, Alior Banku - 5,22 procent.

Jednym z elementów, który muszą wziąć pod uwagę potencjalni pożyczkobiorcy, jest ogólna sytuacja na rynku i brak mieszkań oraz rosnące z miesiąca na miesiąc ceny. W pierwszym półroczu tego roku w 10 największych polskich metropoliach sprzedano mniej mieszkań niż latach ubiegłych, ponieważ realizowanych jest mniej projektów budowlanych.

Z opracowania przygotowanego przez Murapol na koniec maja 2023 roku wynika, że w Warszawie średnia cena nowych mieszkań wyniosła 14,4 tys. zł za metr kwadratowy. Odpowiednio w Krakowie to było 13,2 tys. zł, w Trójmieście 12,8 tys. zł, we Wrocławiu 12,2 tys. zł, Poznaniu 10,7 tys. zł, w Łodzi 9,7 tysiąca złotych, a w aglomeracji katowickiej około 9 tysięcy złotych.

W ciągu jednego kwartału wzrost cen wyniósł od 3 do 9 procent, przy czym w Krakowie i Warszawie wzrosty 3-procentowe dotyczą każdego kolejnego miesiąca. Szaleństwo trwa - i bierze się z tego, że właśnie w Krakowie w pierwszym półroczu oddano do użytku o 28 procent mniej nowych mieszkań w ujęciu rok do roku, a w Warszawie o 23 procent mniej.

Wejście w życie przepisów w sprawie preferencyjnego kredytu hipotecznego wpłynęło na drastyczny wzrost cen mieszkań

Jest jeszcze jeden wskaźnik, na który warto zwrócić uwagę... Otóż portal RynekPierwotny pl. obliczył ceny w lipcu tego roku, czyli od momentu, gdy program Bezpieczny kredyt 2 procent zaczął obowiązywać. Okazuje się, że w ciągu zaledwie jednego miesiąca w siedmiu największych polskich aglomeracjach ceny wzrosły o 4 procent, przy czym znów na czele stawki był Kraków ze wzrostem aż o 12 procent, dalej Warszawa o 9 procent, a Trójmiasto o 13 procent.

Warszawa, Kraków i Trójmiasto biją rekordy cen za metr kwadratowy nowych mieszkań

Co jeszcze ważne: w programie rządowym przyjęto tak zwaną wskaźnikową cenę za metr kwadratowy - 9 tysięcy złotych. W przypadku Krakowa i Warszawy lokali, w których metr kwadratowy miał taką cenę w ofercie deweloperów, było tylko 5 procent, we Wrocławiu - 15 procent, Trójmieście - 17 procent, Poznaniu - 25 procent, Łodzi - 45 procent.

Rynek wtórny kieruje się zupełnie innymi zasadami. W tym przypadku trudno mówić o średnich cenach, ponieważ bardzo duży wpływ ma lokalizacja i stan techniczny kupowanego lokalu. Jednak także w tych przypadkach wzrosty cen są dwucyfrowe, a przyspieszenie nastąpiło od lipca tego roku.

Kiedy już wiemy, ile naprawdę kosztuje metr nowego mieszkania, warto obliczyć, co to oznacza dla osób występujących o preferencyjny kredyt. Przede wszystkim uruchomienie rządowego programu... ograniczyło dostęp do mieszkań.

Według danych GUS (Głównego Urzędu Statystycznego) w minionym roku do użytkowania oddano 238,6 tys. mieszkań, w 2021 roku to było 234,7 tys. Utrzymujące się wysokie stopy procentowe i ograniczenie dostępności do kredytów zredukowały liczbę rozpoczynanych budów. Poza tym, szczególnie w dużych miastach, brakuje wolnych gruntów pod inwestycje, a cena ziemi wzrosła o 25-35 procent w okresie ostatnich dwóch lat. Ma to oczywiście wpływ na cenę metra kwadratowego.

Od momentu przygotowania programu przez resort rozwoju i technologii do tej chwili średnia cena mieszkania urosła o 10 procent plus dodatkowo kilka procent w lipcu, czyli łącznie daje to 15 procent.

Czyli jeśli przyznany zostanie kredyt na 500 tysięcy złotych i będziemy chcieli kupić zarezerwowane mieszkanie o tej samej powierzchni u dewelopera, to musimy teraz dopłacić nawet 70 tysięcy złotych. Oznacza to, że dodatkowo zaciągamy zobowiązanie w BGK i realizujemy marzenie swojego życia. Okres spłaty wynosi średnio 25-30 lat, czyli po 10 latach gwarancji państwa stałej stopy procentowej podpisujemy na pozostały okres nową umowę na warunkach rynkowych.

Zanim wystąpisz do banku z wnioskiem o kredyt, dobrze policz, ile zapłacisz przez 25 lat

Dekada to bardzo długo, a cóż powiedzieć o trzech dekadach... Jeśli przyjmiemy, że inflacja spadnie do tak zwanego poziomu celu inflacyjnego NBP, czyli +/- 2,5 procent, to koszt kredytu będzie wynosił około 6-7 procent. Teraz pomnożymy kwotę 70 tysięcy dodatkowo wydanych pieniędzy na zakup mieszkania przez pozostały okres 15 lat. Będzie nas to kosztować 4,9 tys. zł rocznie samych odsetek, czyli 73,5 tys. zł. Razem z kapitałem daje to 143 tys. zł. A zatem warto jednak wszystko dobrze policzyć.

Tego nikt nie uwzględnił w kalkulacjach, uznając zapewne, że spadek inflacji spowoduje spadek cen materiałów budowlanych, obniżkę kosztów robocizny, czyli mieszkania potanieją i będą bardziej dostępne. Wystarczyło przygotować Bezpieczny kredyt i lawina ruszyła... Kredyt hipoteczny to nie jest bowiem tylko 10 lat preferencyjnych rozwiązań, ale także kolejne 15-20 lat warunków rynkowych.

Budować CPK czy wyrzucić projekt do kosza? Zapytaliśmy o to polityków różnych partii podczas Debaty Wyborczej. Zobaczcie odpowiedzi

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl