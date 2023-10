Tak urośnie rynek nieruchomości handlowych w Polsce w tym roku

Do końca roku rynek nieruchomości handlowych w Polsce może powiększyć się o ok. 200 tys. m kw. – wynika z raportu Cushman & Wakefield.

Firma doradcza Cushman & Wakefield prognozuje w raporcie, że do końca roku rynek nieruchomości handlowych w Polsce może powiększyć się o ok. 200 tys. m kw., z czego najwięcej ma przypaść na parki handlowe. Odpowiadają one za 77 proc. powierzchni w budowie.

Zgodnie z publikacją w okresie od lipca do września tego roku na polskim rynku handlowym ubyło 19 tys. m kw. Podkreślono, iż dotyczy to obiektów o GLA (Gross Leasable Area - powierzchnia użytkowa do wynajęcia - red.) większych niż 5 tys. m kw.

Cytowana w raporcie Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield zauważyła, że nowe otwarcia, do których doszło w III kw. br., dostarczyły na rynek 43 tys. m kw. nowej powierzchni, jednocześnie jednak doszło do zamknięcia 62 tys. m kw.

"Warto natomiast podkreślić, że w pierwszej połowie roku na rynek trafiło łącznie ok. 144 000 m kw., co nieco równoważy ujemny wynik podażowy z III kwartału, który był przede wszystkim rezultatem zakończenia działalności poznańskiej Galerii Malta o powierzchni 54 000 m kw." - przekazała Derlatka-Chilewicz.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynoszą ok. 16 mln m kw

Jak poinformowała ekspertka, całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce wynoszą ok. 16 mln m kw. Dodała, że w budowie pozostaje 500 tys. m kw.

Według raportu w III kw. br. poprawiły się statystyki sprzedaży detalicznej. Zaznaczono, iż "spadki nie były tak dotkliwe jak w II kwartale" i wyniosły -4,0 proc. w lipcu oraz -2,7 proc. rdr. W ujęciu miesięcznym sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 2,8 proc., w tym tylko kategoria motoryzacyjna odnotowała wzrost względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku o 3,4 proc. rdr.

"Udział e-handlu w sprzedaży detalicznej w sierpniu wyniósł 8,2 proc. W całym 2023 roku najwyższy poziom e-commerce wystąpił w lutym osiągając poziom 8,7 proc., natomiast najniższy w czerwcu, kiedy to wyniósł 7,7 proc." - przekazano.

Cytowana w raporcie Ewelina Staruch z Cushman & Wakefield wskazała, że odwiedzalność w centrach i parkach handlowych w okresie wakacyjnym wyniosła średnio 463 tys. klientów w lipcu, a w sierpniu 478 tys. w przeliczeniu na jeden obiekt handlowy. Oznacza to wzrost odpowiednio o 4,5 proc. i 6,3 proc. względem ubiegłego roku - dodała.

"Analizując odwiedzalność w podziale na wielkość obiektów, najwyższe wzrosty notowane są w przypadku tych największych o powierzchni GLA powyżej 60 000 m kw. - 8,2 proc. rdr oraz dużych (40 000-60 000 m kw.) - 7,3 proc. rdr" - stwierdziła Staruch.

Z raportu wynika, że obroty najemców w nowoczesnych obiektach handlowych w lipcu osiągnęły średnio 1071 zł netto na m kw. powierzchni, a w sierpniu 1107 zł netto. Nominalnie wzrosty wyniosły 6,5 proc. rdr w lipcu i 8,5 proc. rdr w sierpniu. Staruch zaznaczyła jednak, że w ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji, oznacza to spadek obrotów o 4,3 proc. rdr w lipcu i 1,6 proc. rdr w sierpniu.

Według badania średni poziom pustostanów w obiektach handlowych w największych miastach w Polsce spadł o 1,2 pp. rdr i wynosi obecnie 3,5 proc. powierzchni. Spadek wakatów - przekazano - dotyczy sześciu z ośmiu największych badanych miast, z czego najmniej wolnej powierzchni do wynajęcia można znaleźć w Krakowie, Łodzi i Szczecinie.