Tak wygląda koronawirus w oczach polskich firm budowlanych

Pandemia koronawirusa ma istotny wpływ na realizację inwestycji budowlanych w Polsce. Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu firmy CAS przewidują, że wpływ ten będzie jeszcze większy.

Jak zaznaczył, Maciej Kajrukszto, partner zarządzający CAS, prowadzenie robót budowlanych obecnie jest znacznie utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe.- Międzynarodowe i lokalne (krajowe) ograniczenia mają już wielki wpływ na realizowane projekty w szczególności w zakresie kadry zarządzającej (praca zdalnej, urlopy, zwolnienia), robocizny (odmowa do przystąpienia robót, ograniczenia w ilość pracowników lokalnych i zagranicznych) oraz podwykonawców (odmowa prowadzenia robót, osłabienie sił i zasobów roboczych, brak dostępności) - wyliczył Kajrukszto.Dodał, że do problemów związanych z zagranicznymi łańcuchami dostaw należy zaliczyć m.in. czasowe zamknięcia fabryk produkujących materiały i urządzenia budowlane, a także utrudnienia w dostawach związane z ograniczeniami w ruchu transgranicznym.- Nieuniknione jest wydłużenie czasu realizacji, a przez to również wzrostu kosztu realizacji robót. Spodziewamy się, że wzrost kosztów będzie dotyczył nie tylko tych wprost związanych z funkcji czasu jak koszty pośrednie (koszty ogólne budowy i koszty zarządu), ale również koszty bezpośrednie związane ze spadkiem produktywności (robocizna i sprzęt - stwierdził Daniel Kajrukszto, ekspert ds. analiz kosztowych w CAS.Natomiast Jan Gandziarowski, ekspert ds. roszczeń w CAS, doda, że niezbędne jest wypracowanie przez wszystkie strony procesu budowlanego mechanizmów pozwalających na zminimalizowanie przewidywanych strat i łagodzenie skutków pandemii.- W tej sytuacji znalazła się nie tylko branża budowlana, ale cały kraj. Potrzebne jest m.in. uproszczenie procedur, utrzymanie płynności finansowej czy też płatności zaliczkowe. Te działania powinny odbyć się przy udziale i wsparciu polskiego rządu - podsumował Gandziarowski.